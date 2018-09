La pesca del Mediterráneo reivindica sus singularidades para su gestión

La Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP 71) será la encargada de organizar el próximo año el del Foro científico para la pesca española en el Mediterráneo que tendrá como sede esta provincia. El último encuentro ha tenido lugar este mes en Alicante y ya están elaboradas sus conclusiones. Entre ellas las referentes as la gestión de las pesquerías mediterráneas, que se basa en medidas técnicas que se mantienen estables aunque los recursos fluctúen. "Es necesario introducir una gestión adaptativa en la que las medidas de gestión se modifiquen en función de las fluctuaciones de los recursos y la mejor información científica disponible en cada momento".

De lo debatido en el encuentro se considera que sería conveniente, para mantener el carácter pesquero de muchas poblaciones mediterráneas, "que el ajuste de esfuerzo que es necesario hacer se realice en tiempo de pesca y no en tamaño de flota como hasta ahora. Para que la reducción de esfuerzo no tenga que ser demasiado drástica se debería complementar con mejoras de la selectividad, zonas de reserva permanente y planes de cogestión a escala local".

MedidaEl ajuste de esfuerzo debería realizarse en tiempo de pesca y no en tamaño de flota

Por otra parte, según el documento de las conclusiones facilitado a Diario de Almería se resalta que medidas con un similar efecto biológico pueden tener un impacto socioeconómico muy diferente que debe ser considerado. "Las pesquerías mediterráneas se basan en la comercialización de pescado fresco por lo que es importante considerar no sólo el efecto biológico sino el efecto sobre el mercado y los precios de la distribución de los días de pesca a lo largo del año. También se debería regular la transferibilidad de derechos de pesca entre embarcaciones para evitar que se produzca una concentración excesiva de derechos de pesca y se acelere la reducción de flota lo que cambiaría drásticamente la estructura de la pesca en el Mediterráneo".

Por otro lado, para el sector reunido en Alicante, las nuevas medidas encaminadas a mejorar la gestión se deberían aplicar todos los recursos mediterráneos. En este sentido, además de afectar a los recursos demersales explotados por la flota de arrastre, se deberían adoptar también medidas encaminadas a mejorar la situación de los pequeños pelágicos y la flota artesanal.

"Es necesario que se comprendan las singularidades del Mediterráneo y se realice una gestión apropiada de sus recursos para no repetir errores pasados". Para el sector, por ejemplo, la obligación de desembarque no reducirá la mortalidad sobre las especies objetivo, aumentará el impacto sobre el ecosistema marino y generará problemas de gestión en tierra y de control en el mar. "Sería deseable que fuera sustituida por planes de gestión de los descartes adaptados a cada pesquería que tuvieran en cuenta mejoras en la selectividad y cierres espaciotemporales". Por otro lado, apuntan a que las especies reguladas por tallas mínimas en el anexo III del reglamento Mediterráneo deberían ser revisadas ya que no necesariamente contribuyen a reducir la mortalidad de juveniles particularmente aquellas las especies que no son objetivo de la pesquería y que tienen bajas tasas de supervivencia al ser devueltas al mar.

En el documento se insiste en que las pesquerías mediterráneas se caracterizan por su elevada diversidad de especies y sistemas de pesca. Por ello, los modelos desarrollados para pesquerías uniespecíficas no son los más adecuados para su evaluación y gestión. "No es posible alcanzar simultáneamente el rendimiento máximo sostenible en pesquerías mixtas".

Por último, constatan el bajísimo nivel de aplicación de los Fondos Europeos Marítimos y de Pesca.