El pimiento de Almería, el secreto de la juventud de Jordi Hurtado

El conocido presentador de televisión Jordi Hurtado, que se ha hecho popular en los últimos años por conducir el espacio ‘Saber y ganar’, que se emite en La 2, es desde hace tiempo protagonista de una curiosa anécdota en el ámbito de los medios de comunicación a cuenta de su edad, pues aparentemente los años no pasan por él, a tenor de las primeras fotografías de sus inicios en el programa y las actuales.

El catalán, que nació en San Feliu de Llobregat, Barcelona, el 16 de junio de 1957, y que lleva en antena más de dos décadas con ‘Saber y ganar’, reconoció hace unos días cuál es el auténtico ‘secreto’ de su ‘inmortalidad’.

Jordi Hurtado ha explicado en una entrevista a Televisión Española, tal y como recoge enteratediario.com, que a su físico parece no afectarle el paso de los años debido a su alimentación, basada, principalmente, en "productos de Almería", destacando su pasión por “el pimiento”, del que asegura que le encantan todas las variedades.

“Me da igual el California, el Lamuyo o el Italiano, me gustan todos”, ha afirmado el presentador de televisión. “Hasta el pimiento tipo snack me gusta, pero yo soy de comer bien, por lo que necesito una caja entera”, recalcaba, por lo que no estaría de más que las empresas comercializadoras de Almería tomasen buena nota de las preferencias gastronómicas tan saludables del periodista para hacer promoción enviándole alguna caja al estudio de grabación del programa.

El reconocido periodista también ha explicado que no entiende por qué los consumidores no optan por comprar más hortalizas ‘made in Almería’, ya que está de acuerdo con el vídeo viral del ‘agroyoutuber’ Juan Jiménez, en el que decía que los pimientos tienen muchas vitaminas y son un excelente aliado para la prevención del cáncer de colon.

“El chaval ya lo avisó, además de ser bueno para la salud, te evita comprar cremas que valen un dineral”, añadió. En este sentido, lanzó un guante a los directivos de TVE:“Con el sueldo que me pagan en La 2, que sólo la ve la audiencia que quiere echarse la siesta con los documentales, como para gastárselo en cremas... ¡Una caja de pimienticos y para casa!”, concluyó.