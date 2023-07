Los precios de las frutas de verano dejan bajo mínimos las ventas en tiendas

Caro es la palabra del año. Realmente desde que Putin decidiera invadir Ucrania en febrero de 2022. Ese día, sin asimilarlo aún, Europa pasó a ser un poco más pobre. Año y medio después, las fruterías viven un efecto colateral de un país que ha perdido poder adquisitivo. “Vamos con las cuentas ajustadas, sacamos poquito”, cuenta Ismael Ruiz, dueño del local ‘Le petit marché’ en la capital.

El precio ha provocado que muchos ciudadanos recorten sus gastos en comida cuando van a las tiendas. “Se nota bastante”, explica Ruiz en una mañana de julio mientras atiende a los clientes que aún acuden a su local. Por cada diez que tenía, ha perdido tres.

La situación está asfixiando a los comerciantes, que ya no saben qué hacer para mantener sus negocios a flote. La sequía es la culpable de unos precios que se han disparado. La falta de lluvias ha provocado que la cosecha sea más reducida que en años anteriores. UPA, la unión de pequeños agricultores y ganaderos, señaló los problemas de abastecimiento de las frutas estrellas del verano, melón y sandía. “Este hecho, que preocupa a los consumidores, viene a conformar una situación demencial”, según explicó UPA.

Los precios altos que el consumidor ha pagado por frutas como melón y sandía no han repercutido en más dinero para los productores que, según denuncia la asociación, están trabajando a perdidas, con unos precios bajos en origen que no compensan el gasto al que han tenido que hacer frente a lo largo de una campaña seca y árida en la provincia.

“La razón está en los comportamientos indeseados de intermediarios y de ciertas grandes cadenas de la distribución, que juegan con elementos como son las importaciones de países terceros, las previsiones de venta de los productos, las cotizaciones en origen y los precios de venta al público de los mismos”. explica la organización en un comunicado publicado en su página web.

ASAJA lo ratificó. La rentabilidad de los agricultores no puede depender de la climatología y los vaivenes del mercado. Por ello, ese hace preciso que las comercializadoras hagan planificación de sus producciones y ventas”, afirmó Adoración Blanque, presidenta de ASAJA-Almería, a principios del mes de junio, criticando que los productores sean siempre los afectados por la situación del mercado.

La reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, aprobada a finales de 2021 a propuesta del ministro de Agricultura, Luis Planas, prohíbe que se venda a perdidas, algo que UPA denuncia que sí está ocurriendo.“Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador”, recoge la norma.

Las fruterías ya lo compran por encima del precio de origen. El propietario de ‘Le petit marché’ denuncia el coste que supone comprar producto. “La sandía y el melón se han incrementado un euro el kilo”, denuncia. Los costes que supone comprar el género luego no se rentabilizan porque el ciudadano no los compra. “Dejamos de comprar lo caro porque no tiene salida”, asegura. En Almería aún quedan pero en provincias como Madrid o Salamanca el abastecimiento está en dificultades.

El precio se ha disparado y los consumidores escapan de estas frutas tan características del período estival. “La gente se queja a diario”, reconoce Ruiz. En declaraciones a EFEAgro, el secretario general de COAG, Andrés Góngora, estimó una fecha para que la situación dé un vuelco. El dirigente señaló que es probable que esta próxima semana “se haya resuelto la falta de disponibilidad de melón y sandía en algunos supermercados, gracias al calor y el anticipo en la madurez de las frutas”, según las declaraciones entregadas a la agencia de noticias. Con sinceridad, Ruiz reconoce que “no le ve mucho futuro” y teme lo que pase.