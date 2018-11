"Los retos que afrontamos son muchos, entre ellos el Brexit"

Alba Ridao-Bouloumié es politóloga, experta en asuntos europeos, comercio internacional y el sector hortofrutícola. Realizó sus estudios universitarios en Granada, Madrid, París y Bruselas. Dispone de una amplia experiencia internacional y habla varios idiomas. Llegó a Bruselas hace más de 15 años y desde hace una década está ligada al sector de las frutas y hortalizas. Desde 2013, está al frente de la secretaría general de la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas (FrutasHortalizasEuropa-EUCOFEL). Día tras día, junto con el presidente, los miembros y el secretariado lucha para defender y representar los intereses de las frutas y hortalizas europeas. Ha concedido una entrevista a Coexphal, recogida en su blog, donde analiza su labor. "Nos es siempre fácil defender los intereses de tu organización. El mundo de las Asociaciones europeas es complicado, hay muchos intereses enfrentados. En nuestro caso, el de FrutasHortalizasEuropa, que representamos a la producción y la comercialización europea (sector estratégico, que representa el 20,5% de la producción agrícola de la UE, hortalizas 13,8% y frutas 6,7%), tenemos que lidiar con el lobby de la importación de frutas y hortalizas. Desde hace años, este lobby defiende los intereses de las producciones de terceros países en detrimento de las nuestras. Es paradójico, además que muchas veces se enmascara haciéndose pasar por lo que no es para confundir al sector."

-¿Qué es EUCOFEL y cuál es su función?

-FrutasHortalizasEuropa - EUCOFEL, es la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas que desde hace 60 años, representa, defiende y promueve los intereses de la producción y la comercialización de frutas y hortalizas de la UE. FrutasHortalizasEuropa actúa a nivel europeo e internacional complementado los esfuerzos y acciones realizas a nivel nacional por nuestros miembros, con el objetivo de servir los intereses generales de los productores y exportadores del UE. Salvaguardar la competencia en igualdad de condiciones y asegurar condiciones justas para las Frutas y Hortalizas de la UE, son algunas de las prioridades de EUCOFEL. FrutasHortalizasEuropa además ejerce de enlace entre sus miembros y las instituciones europeas e internacionales y otras Asociaciones. Los miembros de FrutasHortalizasEuropa son Asociaciones y Federaciones nacionales o regionales y empresas de productores, comercializadores y exportadores de frutas y hortalizas de la UE. En la actualidad, tememos miembros en los 7 principales países productores de la UE, España, Italia, Polonia, Francia, Grecia, Alemania y Portugal. Cubrimos todas las frutas y hortalizas, incluidos plátanos y cítricos.

-¿Cuál es el valor añadido de FrutasHortalizasEuropa?

-FrutasHortalizasEuropa defiende únicamente los intereses de la producción y el comercio europeo. Somos la única Asociación Europea sectorial que defiende y representa a sus miembros sin conflicto de interés. Nuestra prioridad es la producción europea. Además, damos un servicio optimizado, personalizado y adaptado a cada uno de nuestros miembros.

-¿Qué retos afronta el sector?

-Los retos que afrontamos son muchos: el veto ruso (en vigor desde 2014), la ausencia de mercados alternativos equivalentes a Rusia, el descenso del consumo y la competencia feroz de las importaciones de frutas y hortalizas de terceros países. A todo lo anterior, se suma también el efecto y consecuencias que el "Brexit" va a tener en nuestro sector.

-¿Desde cuándo Aproa pertenece a EUCOFEL?

-Aproa ha sido siempre un socio estratégico de FrutasHortalizasEuropa pero desde hace tres años hemos trabajado codo con codo para defender conjuntamente los intereses del sector. Esa colaboración estrecha nos ha llevado a elaborar conjuntamente un programa de promoción para frutas y hortalizas. El programa, tras haber sido evaluado por los servicios de la Comisión Europea, ha sido seleccionado para ser financiado.

-Principales líneas de actuación del Programa de Promoción solicitado por EUCOFEL donde Aproa es uno de los socios más destacados

-FrutasHortalizasEuropa va a desarrollar el Programa de Promoción de CHAFEA conjuntamente con la Asociación de Organizaciones de Frutas y Hortalizas de Andalucía (APROA), la Association d'Organisations de Producteurs nationale 'Tomates et Concombres de France' (AOPn T&C); la Association d'Organisations de Producteurs nationale 'Fraises de France' (AOPn Fraise); Asociación polaca Krajowego Zwiazku Grupa Producentów Owoców I Warzyw (KZGPOiW) y la Association of Greek Export and Consignment Enterprises for Fruit, Vegetables & Juices (INCOFRUIT HELLAS). El programa titulado, "Cultivating the Taste of Europe - CuTE" (Cultivando el Sabor de Europa), reúne a un sólido consorcio compuesto por una Asociación europea y cinco Asociaciones nacionales de frutas y hortalizas de España, Francia, Grecia y Polonia. Todos los socios comparten intereses y desafíos globales comunes. La defensa y la promoción de la Frutas y Hortalizas de la UE es una misión común de todos los socios. El programa de promoción tendrá una duración de 3 años (enero 2019 - diciembre 2021) y dispondrá de un presupuesto total de 4,8 millones de euros. El 80 % será financiado por la Unión Europea y el 20 % restante por las organizaciones participantes. El programa, que está orientado al mercado interior de la UE, dará a conocer al consumidor europeo, principalmente alemán, español, francés, griego y polaco, los métodos de producción y las características de las frutas y hortalizas europeas cultivadas bajo invernadero y al aire libre. Para asegurar un gran impacto, la campaña se focaliza en grupos de población con necesidad o receptivos a los mensajes sobre la producción de alta calidad, respeto del medioambiente y la sostenibilidad, seguridad alimentaria, las características de los productos agrícolas. Dichos grupos incluyen: padres jóvenes; niños y adolescentes; líderes de opinión, especialmente periodistas y escritores sobre alimentación. Cultivando el Sabor de Europa tiene una estrategia global (muy social, inteligente y cercana a la gente, con una verdadera interacción entre la audiencia objetivo y los diferentes métodos de producción, productos y variedades) y un enfoque de "digital first" que combinará página web, canales de medios sociales, publicidad digital y radio, eventos públicos y acciones relaciones con los medios.

- Qué retorno/beneficio tendrá para el sector hortofrutícola la ejecución de este Programa de Promoción.

-Al final de los tres años de programa, se espera alcanzar un cambio en la percepción y conocimiento de los métodos de producción de la UE y las características especificas de los productos en la población objetivo de la UE, de entre el 2,5% y el 3,5%. El cambio en la percepción (en ocasiones negativa) y conocimiento de los métodos de producción de la UE permitirá que el consumidor europeo este mejor informado y pueda elegir mejor que frutas y hortalizas compra y consume.