La 'tragedia' del tomate

Las empresas Biosabor, Casi, Coprohníjar, Granada-La Palma, Unica y Vicasol firmaban el pasado año, en el marco de Fruit Attraction, un manifiesto con la pretensión de evitar la muerte del tomate español. Según los datos expuestos mayo de 2021 por parte de Asaja, Almería contaba con un 16% menos de hectáreas de tomate de invernadero que nueve años antes, en total casi 2.000 hectáreas de producción menos. La falta de rentabilidad de este cultivo y la imposibilidad de hacer frente a la competencia de países terceros, especialmente de Marruecos pone difícil continuar con una producción cuyo coste se ha incrementado un 13% aproximadamente en casi una década. El secretario provincial de Coag Almería, Andrés Góngora, indica que en los últimos años se ha generado una dinámica de destrucción de este cultivo, así expone que en 2014 los productores españoles superaron los 3,5 millones de toneladas de tomate; en 2020 apenas se llegó a 1,7 millones de toneladas, mientras, Italia, Holanda y Grecia apenas han crecido en este periodo.

Góngora mira directamente a la distribución, sobre todo a los discount que, como dice: “Se han empeñado en utilizar el tomate en casi todos sus segmentos como producto reclamo, destrozando el valor del tomate. No era muy difícil abrir cualquier folleto de publicidad de cualquier supermercado en Europa, incluida España, y encontrar permanentemente tomate en promoción, favoreciendo el producto de terceros países. En algunos casos hasta los propios marroquíes se han quejado de lo barato que estaba el tomate en Europa y del empeño que tenían los supermercados en destrozar el valor del tomate. Han conseguido que al final nos quedemos sin el producto, porque ni siquiera los terceros países quieren continuar abasteciendo a los precios que nos han llegado a poner. Y es que, los supermercados cuando se emplean con algún producto acaban destrozándolo. Y eso es lo que ha ocurrido con el tomate. Llevamos una década diciéndole a las cadenas de supermercados que este no es el camino, que al final nos quedaríamos sin producto, y es lo que ha pasado. Se han cargado la gallina de los huevos de oro. Los precios tienen que estar en consonancia con los costes de producción, porque si no te cargas el sector”.

Con los datos de Coexphal en la mano respecto a este cultivo en la campaña 2020-2021, la situación del comercio internacional muestra un aumento de la competencia de terceros países y la pérdida constante de cuota del producto español, que en cinco campañas ha caído más de 200.000 toneladas (un 22%). En su última memoria, la asociación exponía que en el último año la caída de las exportaciones almerienses ascendía al 7%, mientras que el resto de España crecía un 3%. Marruecos continuaba aprovechando su posicionamiento en costes y especialidades y solo en 2020 España importaba un 15% más de tomate marroquí que en 2019.

Esta campaña nada ha cambiado. Tal y como apuntaba Asaja, Almería ha vuelto a reducir la superficie de tomate en unas 140 hectáreas. Pero la oferta de este cultivo no solo disminuye a nivel local, “Holanda ha plantado en torno a un 25% menos con respecto a otros años”, según señalaba esta semana Juan Antonio González, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Almería, quien apunta a las nuevas programaciones que se harán en abril. Asimismo, los invernaderos holandeses han retrasado su campaña para evitar los meses más fríos y minimizar gastos, dejando un mayor espacio a Almería en su calendario tradicional.