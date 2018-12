“El consumidor quiere productos saludables y fáciles de tomar”

Diego Calderón, subdirector de Unica Fresh, explica la importancia que están adquiriendo los snacks deshidratados para el consumidor, ya que son saludables, fáciles de tomar y resultan atractivos para el consumidor infantil.

–¿Cuál es la línea snack de Unica?

La tendencia de todo lo que es ‘convenience’ va al alza. En este caso la línea de snack está creciendo por esa demanda del consumidor que quiere productos saludables y fáciles de tomar. Adicionalmente estos productos también van dirigidos a niños, ya que es más sencillo que los pequeños y pequeñas quieran un pepino snack o un tomate cherry, que son productos más dulces. Dentro de la tipología snack, en Unica tenemos la gama de los deshidratados que entendemos que es un complemento a la línea en fresco. Los snacks deshidratados mantienen todas las propiedades de los productos frescos y ofrecen una comodidad mayor para que lo que comas además de sano, sea divertido, favoreciendo que un niño en lugar de comer gusanitos o patatas fritas pueda tomar estos productos.

–¿Qué gama de deshidratados tiene Unica?

Tenemos snack de pimiento, manzana y piña. Como novedad y en colaboración con Rijk Zwaan hemos hecho deshidratados con pimiento Palermo que es más dulce aún. Del mismo modo, hemos desarrollado snack de mango y banana. Elegimos la banana porque tiene menos dulzor que el plátano y al someterlo al proceso de deshidratación el producto mantiene las propiedades y también el sabor. Con el plátano el resultado era excesivamente dulce. En la actualidad, estas novedades aún no son comerciales, pero sí los estamos mostrando a nuestros clientes.

–¿Dónde se están comercializando?

Ahora estamos en Amazon, también lo hemos llevado a colegios con cerca de 30.000 niños y niñas, en algunas tiendas gourmet y en máquinas de vending. Dentro de poco vamos a comenzar en Air Europa para darle más visibilidad. También estamos hablando con cadenas que están interesadas y poco se está empezando a trabajar y a darlo a conocer. Creemos que el mango nos va a ayudar mucho porque es un sabor muy universal.

–¿Cómo es la venta a través de Amazon?, ¿Unica vende productos frescos a través de esta plataforma?

No vendemos productos frescos a través de Amazon. Amazon Prime está en Madrid y se centraliza todo en Mercamadrid y de ahí cogen todo y en dos horas te llevan los productos. En España no existe Amazon Fresh, pero el futuro está ahí y no hay que verlo como una amenaza sino como una oportunidad a la que tenemos que adaptarnos. La venta a través de Amazon de la gama de snack deshidratados nos está sirviendo para adquirir experiencia y es un medio para dar a conocer tu producto a un gran número de gente de forma sencilla. Nos sirve como una plataforma en la que poner a la venta nuestros productos tanto en España, Reino Unido como Alemania. Toda esta vía de venta precisa de mucho tiempo, esfuerzo e inversión en publicidad y promociones, ya que en Amazon hay miles y miles de productos. Al final es aprender para estar preparados para el futuro. Hay que dar opciones, facilidad y acceso a estos productos y que el consumidor decida si va al canal tradicional o a la venta online.

–¿En qué mercado está teniendo más respuesta la venta online de los productos de Unica?

En los tres mercados en los que estamos presentes (España, Reino Unido y Alemania) va bien pero hay que seguir promocionándolo. Contamos con nuestro packaging en inglés, alemán y español y vamos a ver qué tal evoluciona.