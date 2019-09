Licenciado en C. Químicas por la Universidad de Almería en 2001, Alejandro Molina Miras realizó el Máster de Biotecnología Industrial y Agroalimentaria en la Universidad de Almería en 2015. Trabaja como ingeniero químico para la Universidad de Almería.

A sus 41 años de edad, desarrolla su labor en el Grupo de Investigación BIO-173 - Biotecnología de microalgas marinas. Sus principales líneas de investigación se centran en la Biotecnología de dinoflagelados marinos: producción y valorización de su biomasa a escala piloto, tal y como recoge el portal de ‘La noche de los investigadores’.

Preguntado por el resultado más destacable de sus proyectos de investigación, Alejandro Molina Miras habla de su artículo publicado ‘Optimización de la centrifugación, a escala de laboratorio para la línea celular de insecto sensible a la cizalla Se301’, perteneciente al Proyecto P11-TEP-7737), financiado por la Junta de Andalucía. Además, destaca su participación en el congreso internacional ISAP 2017: Influencia de La Irradiancia en el crecimiento y Fotoaclimatación del dinoflagelado Amphidinium Carterae, así como en el congreso nacional IUBO 2016, para abordar la Biotecnología de dinoflagelados marinos: cultivo de Amphidinium en fotobiorreactores a escala piloto para el aislamiento de metabolitos de valor para transferencia a la Industria.

“Un deseo científico: que todas las sociedades puedan aprovechar los avances científicos que tenemos y los que vendrán”

Acerca de su llegada al mundo de la ciencia, reconoce que es su pasión. “Aunque he dado muchas vueltas a lo largo de estos años, siempre he tenido la necesidad de encontrar un lugar donde el conocimiento sea lo más importante. La ciencia es el motor de mi vida, desde que tengo uso de razón tenía la palabra porqué en la boca, y recuerdo que mis profes me decían porqué, porqué, porqué, quieres dejarlo ya Alejandro… Es una forma de vivir, tengo necesidad de respuestas y el “método científico” pertenece a mi manera de ser”, asegura.

Si se le pregunta por un deseo científico, su respuesta es clara: “Que todas las sociedades puedan aprovechar los avances científicos que tenemos, y por supuesto, los que vendrán”.