Los cocineros unen fuerzas para que Almería esté en la 'Champions' del turismo

“Almería tiene que estar en la Champions del turismo”, ha afirmado el delegado provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, Vicente García Egea, pero para lograrlo necesita definir y sentir su identidad, creernos que somos importantes para serlo, ser más solidarios con nosotros mismos, dejar de alabar lo ajeno para ensalzar lo propio. Ese es el resumen del sentir común del nutrido grupo de representantes de la gastronomía, el turismo y la economía de la provincia que se han dado cita en Espacio Gastronómico, la “casa” del reconocido chef almeriense Tony García, “la casa de todos”, como reseña el cocinero, lugar elegido para el desayuno-coloquio organizado por este Diario de la mano de la Junta de Andalucía con un único objetivo: ejercer responsabilidad social.

Tal y como explicaba el director de este diario, Antonio Lao, moderador del encuentro, “los medios de comunicación tenemos que avanzar; además de informar, hemos de conjugar con la responsabilidad social, creando una cultura de autoestima, éxito y progreso”. Así, en torno a medio centenar de asistentes eran testigos del pensamiento común de quienes representan a la provincia fuera de sus fronteras abanderándola en su quehacer diario para convertir a Almería en un referente del turismo.

Una cita que daba comienzo en torno a las 11 de la mañana y que recibía en primer lugar a Antonio Carmona, reconocido chef, propietario del restaurante Terraza Carmona en Vera, que este año cumple 75 años de vida y que se caracteriza por incluir en sus fogones la innovación de la comida tradicional de Almería. Junto a él llegaba Isabel Molina, chef del conocido restaurante Juan Moreno, en Vera, que hace una década dejó a un lado su profesión como empleada de banca para adentrarse en la cocina; comenzando limpiando platos, para continuar como pinche y ser ahora una cocinera que ama lo que hace. “Yo no soy chef por vocación, sino por las circunstancias de la vida y no lo cambiaría”, explicaba. Junto a ellos, Dani Muñoz, que gajes del oficio han hecho que llegara con una mano herida, la misma que no le impide continuar deleitando a sus comensales con su cocina artesana y creativa, a la que da vida en su propio restaurante: Travieso, el que abría tras curtirse en algunas de las cocinas más importantes de Almería, como la de Tony García quien ha aprovechado su intervención para recordar que “muchos de nuestros productos son más conocidos fuera que en la propia provincia”. Sin duda, Muñoz, a su corta edad, es “un ejemplo del relevo generacional de nuestra gastronomía”, apuntaba el delegado.

Un encuentro en el que ha participado además José Álvarez, chef del restaurante ejidense La Costa, que cuenta con una Estrella Michelín, pese a que “los almerienses vayamos a degustar platos de restaurantes con este reconocimiento fuera la provincia olvidándonos de lo que tenemos en casa”, apuntaban los presentes. Del mismo modo, a este encuentro ha acudido Carlos de la Torre Magán, director de Marketing de la empresa Foodtic, que se caracteriza por ser la forma más rápida, visual y natural posible de pedir dentro de un bar, cafetería o restaurante, permitiendo al comensal pedir con su móvil desde la mesa, sin tener que descargarse nada y sin tener que esperar de más, permitiendo al ahorrar tiempo potenciar el mejor servicio “y reforzar la albor comercial al mejorar la comunicación entre sala y cocina potenciando la atención al cliente”, asegura.

Un desayuno-coloquio bajo el sombrero de: Almería: sol, playa, emprendimiento y gastronomía el maridaje completo”, que buscaba encontrar las claves de por qué Almería aún necesita un “empujón” para ser un referente del turismo. No solo turismo de fuera sino de los propios almerienses. Y es que, cabe destacar que los ingredientes para serlo no faltan.

Almería cuenta con una gran diversidad de paisajes condicionados por la orografía del terreno, la hidrografía, la climatología, pero, sobre todo, por la interacción del ser humano con el entorno más próximo. No faltan serranías de montaña media y baja como la de los Filabres, Alhamilla o Cabrera; vegas y valles esteparios como el del Alto Almanzora; campiñas esteparias como los Campos de Huércal Overa o los Campos de Tabernas; subdesiertos como el Desierto de Tabernas; y un peculiar litoral costero en el que se extiende un magnífico Parque Natural como de Cabo de Gata y Níjar. Una provincia que cuenta con rincones que han sido catalogados como paisajes de interés cultural por el Instituto de Patrimonio Histórico.

Tal y como exponía García Egea “Almería es diversidad y esta está representada también en su gastronomía, una parte muy representativa de un lugar”. Almería tiene una identidad, cultura y tradiciones propias y diferentes del resto de Andalucía, pero para que cuando un visitante venga “disfrute y se vaya, pero lo haga pensando en cuándo volver y no solo en cómo disfrutó, hay que crear vínculos emocionales y de pertenencia”, matizaban coincidiendo varios de los ponentes.

Son muchas las propuestas que se han puesto sobre la mesa como realizar rutas gastronómicas, seguir innovando con el producto de la tierra, pero ensalzando además que gastronomía no solo es producto y chef “la sala es fundamental. Gastronomía es la forma y la actitud con la que se come y eso engloba muchos matices”, aseguraba Carmona. Por su parte, Álvarez afirmaba que falta profesionalidad. Con la crisis anterior muchos profesionales del sector se fueron a otras ramas porque no había cómo mantenerlos y ahora es casi imposible encontrarlos”. A lo que Carmona apostillaba, "ahora con un carné de manipulador y empeño, ya nos vale”.

El sector gastronómico pide mayor visibilidad. Eventos dentro de la provincia que hagan que se conozca Almería en España. En esta línea, la diputada almeriense de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz Escudero, aseguraba que “asistir a un evento antes era difícil, ahora nos reclaman. Marcas como Sabores de Almería son un gran escaparate y si antes iban solo productores ahora se necesita de quienes manipulan los productos. Vosotros sois los mejores embajadores”, aseguraba a los chefs.

Del mismo modo, otro de los aspectos que se han puesto de relieve es la falta de profesionalidad. “no contar con cursos especializados como en otras provincias vecinas que ayuden a un mejor servicio en sala”, señalaba Isabel Molina.

En definitiva, la materia prima está, la joya existe, potenciarla solo necesita de “autoestima” para lograr que Almería sea “destino Turístico Sostenible de Europa”, que lleva intrínseco algo vital, real y fundamental para Tony García, recordar que los productos almerienses son “salud”. Y es que, tal y como concluía Álvarez: “Almería es un Ferrari, pero hemos estado aletargados”.