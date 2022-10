El Nazareno de Cuevas celebra su 175 aniversario con una procesión el sábado

Cuevas del Almanzora lleva dos años esperando para celebrar el 175 aniversario de la llegada a la localidad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En 1845 la imagen llegó desde Barcelona y fue en la Semana Santa de 1846 cuando el pueblo la vio en las calles por primera vez en procesión, según atestigua un artículo publicado en el antiguo periódico La esperanza. Por lo tanto, en 2020 se cumplieron 175 años, pero la pandemia retrasó una celebración que, ahora, por fin tiene lugar.

Para festejar esta efeméride tan importante para la cofradía del Paso Morao se han organizado multitud de actividades desde el pasado 25 de septiembre y que culminarán este sábado 15 de octubre con la procesión extraordinaria.

"Queremos invitar a toda la provincia de Almería y alrededores a disfrutar de este insólito acontecimiento, de esta especial salida extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de octubre desde la Plaza de la Libertad de Cuevas del Almanzora, previa celebración de santa misa oficiada por el obispo de nuestra Diócesis de Almería, Monseñor Don Antonio Gómez Cantero. Será un día histórico, inolvidable y emocionante para todo un pueblo que lleva más de 175 años venerando a su Nazareno", expresa Bartolomé Sánchez, vicehermano mayor de la cofradía en un comunicado.

Los actos de esta salida extraordinaria del Nazareno comenzarán a las 17:00 horas con el traslado de la imagen desde la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación hasta la Plaza de la Libertad, o también conocida como plaza del Castillo del Marqués de los Vélez. Allí, a las 18:00 horas, se celebrará una santa misa multitudinaria oficiada por el obispo de Almería.

Después dará comienzo la procesión por las calles de la localidad de Cuevas del Almanzora. La imagen estará acompañada por tres bandas de prestigio: Nuestra Señora del Rocío de Linares (Jaén), BCCTT Sentencia, de Cuevas del Almanzora y la Agrupación Musical de Cuevas del Almanzora.

La procesión comienza en la Plaza de la Libertad y luego pasará por El Realengo, un hecho extraordinario. Después continuará por el Barrio de Ntra Sra del Carmen, San José Barranco, San José, La Verónica, Av. Atrales, Erica la Piedad, Hermanos Machado, Av. Barcelona —donde Ana Mar le cantará una saeta—, La Rambla, Glorieta Sotomayor y finalizará en la iglesia de la Encarnación.

Y tras la procesión habrá fiesta en la Nave Polivalente del Parque del Recreo. Estará amenizada por la música de Los Kaliqueños y DJ Josu Balladares.

Una imagen muy venerada

Los actos de homenaje a Nuestro Padre Jesús Nazareno estaban previstos para 2020, pero "una pandemia impredecible nos arrebató por completo cada uno de los actos organizados, pero no las ganas, ilusión y sentimiento cofrade que hacen que, en estos días, después de una larga espera, estemos disfrutando de este acontecimiento que marcará la historia de Cuevas del Almanzora", según manifiestan desde el Paso Morao.

No se sabe demasiado sobre su origen. Sí está claro que procesionó en la Semana Santa de 1846. "No se conoce su autoría, pues en la Guerra Civil se perdió la documentación; se dice que podría ser obra de algún discípulo de la escuela de Montañés o de Salzillo", explican desde la cofradía. Lo que sí se conoce es que fue Miguel Soler Bolea, accionista de las minas de Sierra Almagrera, quien compró la talla.

Según el vicehermano mayor de la cofradía, Bartolomé Sánchez., "la historia de esta gran obra de imaginería es amplia y compleja, y hasta diría mística, de ahí que, a día de hoy, siglos después, sigamos sin conocer su autoría; como también lo es la de la cofradía a la que pertenece, rica en documentos, patrimonio de incalculable valor y una ardua e infinita trayectoria gracias a nuestros antepasados y varias generaciones de hermanos cofrades que con su esfuerzo y tesón, han hecho que el Paso Morao de Cuevas, con su sagrado titular como principal destacado, Ntro. Padre Jesús Nazareno, sea un referente en el sentimiento cofrade de toda la comarca".

"No hay quien visite la Semana Santa de Cuevas del Almanzora, declarada de interés turístico de Andalucía, o la capilla del Nazareno, sita en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, y no quede perplejo y atónito con la belleza de tan majestuosa imagen. Se dice que los ojos del Nazareno te persiguen, que su mirada te traspasa y no te pierde de vista mientras estés cerca de él; que su largo y a veces despeinado pelo, sus brazos y sus pies ensangrentados lo hacen casi humano y que su caminar, único y propio de los braceros que lo portan, corta el aliento y la respiración de todo aquel que lo ve por los rincones y calles de su pueblo", asegura con orgullo Bartolomé Sánchez.