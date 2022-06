Solidaridad para Cristian, enfermo y sin diagnóstico, ahora dependiente

"La vida es maravillosa”, esa es una frase que constantemente repetía Cristian Bastida. Una frase que su amiga, casi hermana, Laura, tenía pensado tatuarse para recordar ante cualquier mal momento de esos que te fracturan la vida. Qué es lo que realmente importa. Lo demás está de más. Es a lo que el joven se refería. Ella, nunca pensó que aquella frase acabaría tatuándosela con dolor. Sí, el lema del día a día de un joven proactivo, amigo de sus amigos, inteligente, amable, cariñoso, trabajador, valiente y lleno de vitalidad ahora es una persona retraída, que casi no puede hablar, no puede comer o usar el servicio solo, casi no camina y lo peor: no sabe qué le ocurre. Sin eso, cuál es el tratamiento.

Tiene 33 años y desde hace casi dos años es otra persona. Su historia no solo es conmovedora, sino que puede llegar a resultar injusta. Hace más de una década Cristian abandonaba su país natal, Ecuador, para llegar a Almería donde, a través de las decenas de trabajos que ha tenido no solo ha ganado una nómina, ha ganado un tesoro. Uno de carne y hueso que es su familia, no de sangre, pero sí de vida. Se trata de Iván, Jesús, Manuel, Adrián, Laura y Joaquín, quienes desde que hace más de 14 meses cuando el joven fue a una farmacia a por unas medicinas y se cayó al marearse hasta romperse la clavícula que fue el inicio de su actual pesadilla vital, se han volcado por ayudarle para que todo vuelva a la normalidad, pero aún es un sueño sin cumplir.

Nadie, ni los expertos médicos, ni su familia ni sus amigos saben la razón de la degeneración que sufre y que ahora le mantiene sin poder hablar con normalidad y siendo dependiente por completo a la hora de dar un paso. “Su madre vivía en Madrid y se jubila y vino a vivir con él para cuidarle”, explica Laura, quien, con la voz entrecortada nos explica que sigue poniéndose audios antiguos de Cristian para recordar cómo hablaba. Han sido tantas las pruebas médicas a las que se ha sometido… Dentro y fuera de la provincia para averiguar qué le ocurre, pero aún no hay una respuesta.

Se ha llegado a hablar por parte de los médicos de ataxia, que describe la falta de control muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios, como caminar o recoger objetos, “pero hay muchos tipos. Ahora han encontrado un gen que determinaría que es una enfermedad genética. aunque nadie en su familia ha padecido algo así, pero mientras lo estudian seguimos sin respuesta”, matiza la joven.

“Todos los amigos nos volcamos con él para llevarlo a los médicos y a decenas de especialistas sin que un año después hayamos encontrado una respuesta”, sostiene.

Mañana, a las cinco de la tarde tendrá lugar una recaudación de fondos para Cristian. Será en el Pub 4 Calles.

La entrada son solo 15 euros e incluye cuatro cervezas o calimochos o dos copas. Una tarde en compañía, desahogando la semana y ayudando a alguien que hoy se encuentra en una situación en la que podría verse cualquier persona. Elías, Carlos y Federico, propietarios del conocido pub en la noche almeriense, se han volcado con él y “no solo ponen el local sino que dejan las consumiciones a precio de costo”, especifica muy agradecida Laura.

Aunque no tiene un diagnóstico aún, Cristian acude a una clínica neurológica privada, y recientemente ha empezado a ir al psicólogo. En este caso para poder sobrellevar lo que ocurre y no porque lo “que tiene sea causa de estrés o depresión como le diagnosticaron en inicio cuando dijeron que no tenía nada”, concluye Laura emocionada.