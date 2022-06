La Junta corrige el error: Mojácar sí tendrá día festivo por Moros y Cristianos

La principal fiesta de Mojácar no es la de su patrón, San Agustín, ni la de su patrona, la Virgen del Rosario. El evento festivo más relevante es sin duda los Moros y Cristianos que reúnen a miles de personas llegadas de toda la comarca del Levante Almeriense y de fuera.

Cuando el 14 de diciembre de 2021 la Junta de Andalucía publicó el calendario de fiestas locales para 2022 llamó la atención que no se reservase un festivo para esas fechas. Cabe recordar que cada Ayuntamiento puede decidir qué dos días serán no laborables por festejos municipales. En este caso aparecían el lunes 29 de agosto (el domingo 28 es San Agustín) y el viernes 7 de octubre (Virgen del Rosario). ¿No habría día festivo por Moros y Cristianos?

No obstante, el 26 de abril de este 2022 la Junta de Andalucía publicó una nueva disposición de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo con la corrección de varios errores en el calendario, entre ellos el de Mojácar. Así, en 2022 los días festivos en la localidad son definitivamente el viernes 10 de junio, con motivo de Moros y Cristianos, y el 29 de agosto, por San Agustín. Así, no habrá un día no laborable para la Virgen del Rosario, que cae en martes.

De hecho, a partir de ahora siempre será así. El Ayuntamiento de Mojácar ha aprobado inicialmente (aún está en trámite de alegaciones) una Ordenanza municipal reguladora de la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos de Mojácar. En su Artículo 3 establece que "la fiesta se celebrará el fin de semana más próximo al día 12 de junio, declarándose festivo el viernes previo a ese fin de semana".

Moros y Cristianos 2022, del 10 al 12 de junio

El viernes 10 de junio a las 12:00 horas abrirá el mercado medieval, instalado como siempre en la Plaza Nueva y en la calle Glorieta. Habrá decenas de tenderetes con productos artesanos, comida, bebida e incluso tracciones infantiles.

Desde las 13:00 abrirán la kábila de los Moros Viejos y el cuartel de Los Templarios para disfrutar de la fiesta de día, con el acompañamiento de bandas de música y la mejor gastronomía.

A última hora de la tarde del viernes se celebrara la tradicional entrega de las llaves de la ciudad. A las 19:00 horas se concentrarán los trabuqueros en el edificio de usos múltiples de La Fuente, para reagruparse después todas las tropas a las 19:30 horas en la propia fuente morisca, donde el rey moro hará entrega a los cristianos de las llaves de Mojácar, en un acto sin vencedores ni vencidos. Después, a las 20:00 horas, las tropas subirán hasta el pueblo, con bandas de música, fuegos artificiales y salvas de fusilería.

Llegarán a la Plaza Nueva a aproximadamente a las 21:30 horas para pronunciar el tradicional pregón tras el que se abrirán oficialmente las kábilas y cuarteles para comer, bailar y beber hasta las 4:00 de la madrugada.