Ábalos pisa hoy Almería con el soterramiento en El Puche terminado

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pisa hoy Almería, por primera vez desde que se hiciera cargo de la cartera gubernamental de fomento, para visitar las obras de integración del ferrocarril en el barrio del Puche y las del tramo Río Andarax. El ministro llega con los trabajos de eliminación del paso a nivel de El Puche y esta primera fase del soterramiento concluidos, y con la pronta entrada del periodo de prueba de la vía, de ancho ibérico, que permitirá a la capital, según las previsiones de Adif, recuperar la comunicación ferroviara a finales de junio. Su agenda también servirá para la puesta de largo de la antigua estación del ferrocarril, ya la segunda fase de rehabilitación se encuentra finalizada desde principios de mes.

La ruta por la capital almeriense, en la que estará acompañado por la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez Torrón, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, además de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, entre otras autoridades, llevará también al ministro a visitar las obras de rehabilitación del Cable Inglés, si bien no despachará en Alcaldía.

Pese a las reiteradas peticiones por parte de Fernández-Pacheco de mantener reuniones, no hay prevista en la agenda un encuentro institucional, por lo que el regidor deberá aprovechar la ruta por la ciudad para aclarar grandes incógnitas.

Una de ellas es la continuidad de los trabajos para la continuidad de la integración del ferrocarril en la ciudad, la segunda fase del soterramiento, sobre la que existen cuatro alternativas de intervención pero, según el Ayuntamiento, se desconoce la ecuación financiera en cuanto a las aportaciones económicas para cubrir los gastos de las obras. Dato este esencial para los responsables locales a la hora de decantarse por una actuación u otra.

El futuro de la antigua estación de trenes entrará también en el discurso del ministro, que tiene previsto una intervención pública, que podría no dar cabida a preguntas de periodistas. Aún quedan trabajos para completar en su totalidad la restauración de este edificio histórico y todavía no hay una decisión sobre el uso que se le dará en respuesta a la petición de cesión temporal del Ayuntamiento. Según el Gobierno, el Consistorio no ha trasladado de manera formal sus intenciones, que han de ser, por otro lado, autorizadas por Cultura. La estación no es BIC; pero el expediente está incoado.