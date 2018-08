Abren diligencias por la reapertura del 'salón de fiestas' en Casa Ferrera

El Ayuntamiento de Almería ha abierto diligencias por las obras llevadas a cabo en el emblemático edificio Casa Ferrera del parque Nicolás Salmerón, que conllevarán a la incoación de un expediente disciplinario por parte de la Gerencia de Urbanismo y, posiblemente, a la imposición de sanciones. La reforma realizada para la reapertura de la que fue la discoteca Mae West, ahora bautizada como La Niña, no cuenta con la oportuna licencia municipal. Tampoco para el inicio de actividad, pese a que la noche del jueves el local abrió sus puertas al público.

Las diligencias han sido abordadas a raíz de la inspección, efectuada el pasado 30 de julio, por la Policía Local, cuyos agentes levantaron acta de denuncia tras verificar que las obras, que han afectado a la fachada de este inmueble catalogado (nivel 4), no cuentan con la oportuna licencia municipal. Según la información facilitada por el propio Consistorio, ni los trabajos efectuados en el exterior para la apertura del acceso principal con las medidas de seguridad reglamentarias, que ha alterado la estética de la fachada, ni tampoco los cambios practicados en el interior.

Desde el Ayuntamiento se explica que la promotora inició los trámites oportunos para la obtención de la licencia de obras, mediante la solicitud de la calificación ambiental, la cual todavía no ha sido resuelta por el Ayuntamiento y, por tanto, no hay autorización de Urbanismo para los trabajos ejecutados. Los tiempos administrativos son los que son, y el pasado día 16 finalizaba el plazo de presentación de alegaciones a la calificación ambiental, escritos que no han sido todavía contestados -el Ayuntamiento está aún dentro del periodo establecido- , por lo que el proceso no ha culminado en la concesión de licencia alguna.

A raíz del boletín de denuncia de la Policía Local, en el que se adjuntan fotografías, la Gerencia de Urbanismo se dispone a incoar un expediente de disciplina en el que se dirimirá las sanciones a imponer por la comisión de posibles infracciones, como la ejecución de obras sin licencia -interior y exterior-, y daños patrimoniales en función de lo recogido en Catálogo de Bienes Protegidos -las especificaciones son diferentes para la fachada de Martínez Campos y la del parque Nicolás Salmerón, donde los huecos son elementos de interés pero no elementos a conservar-, a los que el Ayuntamiento podría sumar la apertura de la discoteca al público sin el correspondiente permiso de actividad.