Absuelven a una acusada de cobrar para constituir una falsa pareja de hecho

Una juez de Almería ha absuelto a una mujer que se enfrentaba a nueve meses de cárcel ya que considera que, a pesar de que existen indicios de que simuló una relación de pareja de hecho para que un inmigrante pudiese permanecer en España, no lo hizo a cambio de dinero.Según la sentencia, la acusada y este hombre de origen extranjero se constituyeron en pareja de hecho en junio de 2012, inscribiéndose como tal en el registro del Ayuntamiento de Almería. Ese mismo día, al varón le fue concedida la tarjeta de residente de familiar comunitario por parte de la Subdelegación del Gobierno de Almería.Más adelante -el fallo no concreta la fecha exacta-, la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Comisaría de Policía Nacional de Almería instruyó diligencias por un supuesto delito de falsedad contra el varón, al considerar que había obtenido su tarjeta de residencia de forma fraudulenta.

No obstante, en marzo de 2020 un Juzgado de Instrucción acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones iniciadas por este motivo.

Sin beneficio económico

La juez considera ahora que no ha quedado probado que la acusada simulara entre 2012 y 2015 una relación "ficticia de pareja" con dicho hombre a cambio de obtener un beneficio económico para que éste obtuviese la citada tarjeta de residencia, presentando para ello "numerosos documentos" para eludir la legislación de extranjería.Durante la vista oral, la mujer expuso que había iniciado su relación con este hombre en 2010, y que dos años más tarde fue cuando "comenzaron a menear los papeles" para inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho, y que ambos estuvieron juntos hasta mediados de 2014.También reconoció que no se había dado de baja en el registro y había tenido otra relación de pareja de hecho con un ciudadano pakistaní, negando en todo caso que hubiese cobrado dinero.En este sentido, también manifestó que no era cierto que cuando fue detenida en Barcelona, provincia de la que es natural, afirmase que jamás había residido con el citado extranjero o que cobrase por los motivos por los que había sido acusada.En este sentido, la magistrada apunta que "este extremo se constató en el Juzgado de Instrucción, resultando que, en efecto, la acusada cuando declaró en sede policial en Sant Adriá de Besós, no reconoció tales hechos".

Por su parte, un agente de la UCRIF explicó que la investigación que se realizó en Almería partió de un oficio recibido de la Comisaría de Policía de dicha localidad catalana para que se revocara la residencia concedida al hombre, que concluyó con su detención por un supuesto delito de falsedad documental.Tras esto, la juez considera que se "desprenden indicios de la existencia de una relación ficticia o simulada de pareja de hecho, con la finalidad de obtención -para el hombre- de la residencia de familiar extracomunitario, con vulneración de la legislación".Unos indicios que "en modo alguno acreditan que la actuación de la acusada (ayudar a un ciudadano no comunitario a permanecer en España) estuviera presidida por un ánimo de lucro, ni tampoco que realmente haya obtenido un beneficio económico", profundiza.Por ello, absuelve a la mujer de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que el Ministerio Público había interesado una pena de nueve meses de prisión.La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Almería.