Absuelto un acusado por su expareja, que dijo que la amenazó con matarla

La Audiencia Provincial ha ratificado la absolución de P.D., un hombre acusado por su pareja sentimental, al no haber quedado acreditado que incumpliese una orden de alejamiento, se aproximase a ella y le dijese que la iba a matar. El fallo del tribunal desestima el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Almería. Según ambos escritos, consultados por Diario de Almería, P.D. había sido condenado en sentencias firmes de 17 de junio de 2015 y 8 de febrero de 2016 como autor de dos delitos de amenazas en el ámbito familiar, y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería, le había impuesto en la última ocasión la pena de prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la que había sido su compañera sentimental, del domicilio de ésta, su trabajo o cualquier lugar que esta frecuentase. La mujer denunció posteriormente que el 5 de septiembre de 2017, sobre las dos de la tarde y cuando se encontraba paseando por la Carretera de las Negras en Campohermoso, el procesado se había acercado a ella y, con ánimo de amedrentarla, le dijo: "Oye no piensas volver conmigo, ya sabes que si te vas con otro te mato a ti y a él, yo no voy a soportar que mi hijo viva con otro hombre". El juzgado de instancia, gracias a la defensa del letrado Karim El Marbouhe, no consideró "acreditada la realidad de los hechos objeto de enjuiciamiento". La juez consideró que "no existe prueba de cargo suficiente que le haga acreedor del reproche penal" y que dicha "La falta de prueba incriminatoria evidenciada es consecuencia del

carácter contradictorio de las manifestaciones realizadas por las partes en el plenario y de la imposibilidad, habida cuenta de las circunstancia concurrentes, de atribuir a la declaración

del denunciante credibilidad objetiva suficiente en orden a destruir la presunción de inocencia que ampara al acusado". Este fallo fue recurrido a la Audiencia, cuyos magistrados dicen ahora que "una vez analizados los autos y la grabación de la vista del juicio oral, la valoración de la prueba realizada por la Juez a quo se ha basado en la inmediación y en los demás principios del juicio oral, atendiendo a la contradicción de versiones de denunciante y acusado, sin haber dado prevalencia a la versión de los hechos de la recurrente".