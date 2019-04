Absuelto pese a ser grabado en vídeo:No entró en una casa para robar, sino para vivir allí

Un juez ha absuelto a un hombre acusado del robo con fuerza en un inmueble al no haber quedado probado que éste entrase al mismo para sustraer nada, sino que habría accedido al mismo para vivir allí y refugiarse del frío.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Almería, señala que el propietario de una vivienda de Roquetas de Mar denunció el pasado 26 de febrero que entre el 12 de febrero y dicho día un individuo había accedido al inmueble y se había llevado dos televisores y un ordenador de sobremesa. El denunciante identificó al acusado A.A.R. en una reproducción videográfica.

Sin embargo, el fallo indica que no ha quedado acreditado que A.A.R. cometiera estos hechos ya que, a pesar de que en la grabación se le ve acceder a la vivienda por una ventana tras llegar a ella con un carro lleno de objeto.

El acusado explicó que entró por el hueco de la ventana, al no haberla, con la intención de vivir allí y protegerse del frío y que en el carro no transportaba nada que hubiese robado allí. El denunciante reconoció que en este carro no se veían los objetos sustraídos.

“Pues bien, más allá de la probada estancia del acusado en el inmueble (...) no se ha probado que el mismo realizara los hechos denunciados. Las razones son las siguientes: el tiempo en que pudo producirse la sustracción, más de una semana según el denunciante, unido a que el inmueble no estaba habitado, por lo que en tal lapso temporal cualquier persona pudo acceder al mismo retirando el marco de la ventana, la falta de prueba directa sobre la intervención del acusado en el forzamiento de la ventana, pues sólo se le ve acceder por el hueco de la misma, lo que por la altura de esta última no constituye escalamiento, junto a la falta de identificación por el denunciante de los efectos sustraídos como los portados en el carro”, concluye.