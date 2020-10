Absuelven a un camionero tras la detención de dos guardias civiles investigados por robo de droga a narcos

Una juez de Almería ha absuelto a un conductor de camión que se enfrentaba a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 45.000 euros después de que fuesen localizadas 21 bolsas de marihuana en un doble fondo de su camión, debido a que fue interceptado por dos guardias civiles detenidos posteriormente por presuntamente robar droga a un grupo de narcos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que sobre las 21:30 horas del pasado 26 de febrero, el acusado, de origen lituano, recibió el alto de dichos guardias civiles cuando conducía un camión de una empresa de su país a la altura del punto kilométrico 490 de la autovía A-7, en sentido Murcia.

En dicho vehículo, en un doble fondo, fueron localizadas 21 bolsas de plástico con un peso de 20,720 kilos de marihuana, valorada en 36.239,28 euros.

"No ha quedado acreditado que el acusado tuviera conocimiento de la existencia de la sustancia estupefaciente intervenida en el interior del camión que conducía", dice la juez, que se aviene a las tesis del letrado del investigado, Francisco Fernandez Lupiañez.

El acusado manifestó durante el juicio que trabajaba para la empresa propietaria del vehículo pesado desde hacía tres o cuatro años y que "había conducido ese camión en otras ocasiones" y que "el suelo del remolque viene de fábrica con el doble fondo".

Explicó que había salido desde Alemania y parado en Valencia a descargar, trasladándose a Almería para cargar de nuevo haciendo varias paradas en gasolineras, así como que a la altura de Campohermoso, en Níjar, le dio el alto la Guardia Civil y le pidieron que abriese el camión, que "iba vacío".

Añadió que uno de los agentes lo llevó a la cabina y le dijo algo, que no entendió ya que no habla español, y que un cuarto de hora más tarde el otro guardia lo llevó a la parte trasera del remolque, dónde "vio que tenía una parte del suelo abierto" y la marihuana, ante lo que "se quedó sorprendido, en estado de shock, les dijo que no entendía nada, y que desconocía cómo había llegado la droga allí".

Estos dos agentes no declararon durante la vista oral, pero otros guardias que intervinieron posteriormente apuntaron que les "sorprendió la escasa cantidad de droga hallada en relación con la cabida del doble fondo, que podía haber albergado entre 100 o 120 bolsas del mimo tamaño".

Asimismo, el capitán jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Almería relató que tras solicitar grabaciones de cámaras próximas al punto en el que fue interceptado el camión, registraron cómo antes de llegar el coche patrulla "se acercan unos vehículos de paisano, que hay unos movimientos extraños en la zona del camión, ante una posible mala praxis de la patrulla, se pasó la investigación a Asuntos Internos".

El capitán jefe de Asuntos Internos de la Dirección General de la Guardia Civil informó durante la vista oral que por esto último se habían tramitado unas diligencias de investigación que permitieron intervenir los teléfonos de estos guardias civiles, algo que posibilitó la detención de ambos por "presuntos delitos contra la salud pública, sustracción de droga y otros, encontrándose ambos actualmente en situación de prisión provisional".

De hecho, en julio de este año, la Comandancia de Almería confirmó a Efe la detención de éstos por el presunto robo de hachís a traficantes gracias a "la información facilitada por confidentes y personas vinculadas al mundo criminal en la zona".