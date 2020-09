Absuelven a una pareja y a la madre de ella, acusados de pegarse en una discusión

M.M. Una juez ha absuelto a una pareja y a la madre de ella, tras juzgarlos por haberse lesionado recíprocamente en una discusión.

La sentencia señala que el pasado 8 de julio la Guardia Civil de Roquetas de Mar instruyó un atestado por la presunta comisión de maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer y lesiones leves, contra el acusado, su pareja sentimental y la madre de ésta.

El motivo fue la presunta agresión física de ambas al hombre a raíz de una “discusión que devino en pelea” cuando los tres se encontraban en el domicilio en el que convivía la pareja.

Sin embargo, no ha podido acreditarse lo ocurrido porque durante la vista oral en la Ciudad de la Justicia, todos los acusados se acogieron a su derecho a no declarar, por lo que su testimonio en fase de instrucción no pudo ser ratificado y no tuvo “validez para enervar la presunción de inocencia”.

“No se ha practicado ninguna prueba de signo incriminatorio, más allá del guardia civil que no presenció los hechos, y de unas declaraciones en los respectivos partes de lesiones que no acreditan, por sí solos, que el menoscabo físico que presentaban los acusados fuera recíprocamente causado en la pelea”, dice la juez.

El fiscal solicitó la condena del hombre por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer y de un delito leve de lesiones, y el de las acusadas por un delito de lesiones, pero finalmente han resultado absueltos.