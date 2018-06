Abuelto tras golpear de forma "brutal" a un hombre en Adra

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha absuelto a un hombre que golpeó a otro de forma brutal en Adra, ya que tenía anuladas sus facultades volitivas e intelictivas. La sentencia, consultada por Diario de Almería, recoge que el acusado, V.S.V., sobre las dos y media de la madrugada del 10 de septiembre de 2016 se encontraba en la puerta de una caseta del recinto ferial de Adra.

Allí, "sin motivo alguno", persiguió y golpeó de forma "brutal" a otro hombre, provocándole lesiones que para curar precisaron en una primera asistencia médica y tratamiento médico.

Ya que tenía anuladas sus facultades volitivas e intelictivas cuando ocurrieron los hechos

La víctima estuvo además incapacitada para realizar sus labores habituales durante 85 días, en los que tuvo "pérdida de calidad de vida", y le ha quedado como secuela una cicatriz en el párpado superior derecho.

Tras la vista oral, el Ministerio Público elevó a definitivas sus conclusiones y solicitó la absolución de V.S.V. al contemplar la atenuante de enfermedad mental. Solicitud con la que mostró su conformidad la defensa del procesado. No lo hizo así la acusación particular, que reclamó una pena de tres años de prisión por un delito de lesiones. Finalmente, el juez Luis Miguel Columna ha considerado que en la ejecución de este delito sí que concurre la eximente completa de enfermedad mental, pues según un informe médico forense en el momento en el que se produjeron los hechos sufría una esquizofrenia paranoide que anulaba sus facultades intelictivas y volitivas. No obstante, Columna advierte que V.S.V. sí es responsable civilmente y tras considerar "bastante prudente" por la gravedad de los hechos enjuiciados la petición que realiza la Fiscalía, fija la indemnización en 60 euros por cada día de incapacidad y el resto hasta 6.000 euros como consecuencia de las secuelas. Además le impone una medida de seguridad que consiste en tratamiento ambulatorio con control efectivo del servicio de psiquiatría y que se someta a la deshabituación de drogas en el Centro Provincial de Drogodependencias.