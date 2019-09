El Acebuche celebra su día grande en honor de la Virgen de la Merced

“Aquí los reclusos no están excluidos de la sociedad, sino que continúan formando parte de la misma como miembros activos”, señaló De la Fuente.

El subdelegado se refirió también a la aprobación en los últimos 14 meses, tras la llegada del Gobierno socialista, de dos ofertas de empleo público con la incorporación de nuevos funcionarios del Cuerpo de Ayudantes en 2019 y de los efectivos de vigilancia que lo harán en 2020. La relación de puestos de trabajo en El Acebuche está fijada en 370 profesionales y la previsión, apuntó Manuel de la Fuente, es que próximamente se llegue a una tasa de cobertura del 92%. “Quiero trasladarles que el Gobierno es sensible a la situación de las plantillas, que entiende sus reivindicaciones y que considera a la Institución Penitenciaria una pieza fundamental de la política de seguridad pública de nuestro país y también de la política de intervención social y de reinserción”, añadió. Destacó la oferta de tratamiento para los reclusos almerienses que se encuentran clasificados en tercer grado de tratamiento que ha supuesto la apertura del Centro de Inserción Social ‘Manuel Pérez Ortega’ –“fue uno de los principales compromisos que adquirí con todos ustedes el año pasado”-, aunque reconoció que no se ha abierto “en las condiciones que nos hubiera gustado a todos”.

Tras esto, el acto concluyó con la actuación de un interno, que interpretó “dos canciones de sobra conocidas”, como apuntó el director Miguel Ángel de la Cruz: “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz y “Te quiero vida mía” de Nino Bravo.

La cárcel de Almería es una pequeña ciudad y colabora “estrechamente” con numerosas organizaciones e instituciones externas pero que cuenta ya de por sí con una profesional plantilla que ayer fue reconocida en general, aunque también de forma particular. Por ejemplo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha concedido por sus servicios “relevantes” la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario al, subdirector de Seguridad del centro, Juan Brabeso, que pudo recibir dicha condecoración de manos del ministro del Interior, José Luis Ábalos, en Madrid.

El día de la Virgen de la Merced es siempre un motivo de celebración en el centro penitenciario El Acebuche. Una prisión inaugurada el 20 de octubre de 1986 que ha sido objeto en los últimos años de numeros reformas, especialmente impulsadas por el actual director, Miguel Ángel de la Cruz, y su equipo directivo. Entre ellas, obras de mejora y saneamiento de los módulos antiguos, o la apertura de cuatro departamentos nuevos y el tan ansiado Centro de Inserción Social (CIS);pero también refuerzos de la seguridad, la implantación de nuevos programas de tratamiento, el impuso de los planes educativos, etc.

Los funcionarios reclaman mejores condiciones y más personal en el centro

El responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF Almería, José Hernández, lamentó ayer el “castigo” y “engaños” que sufren los funcionarios del centro penitenciario El Acebuche por parte de Instituciones Penitenciarias por un aumento de plantilla que reclaman desde hace diez años y que no acaba de producirse.

Así lo manifestó durante una concentración convocada por los sindicatos CCOO, ACAIP-UGT, CSIF Y APFP ante las puertas de la prisión mientras se celebraban en el interior los actos de la festividad de la Merced, incidiendo en que el personal penitenciario “lleva más de dos años en conflicto laboral ante el claro empeoramiento de sus condiciones de trabajo.

Asimismo, también censuraron la “falta de respeto de los diferentes responsables” que han ocupado puestos de dirección en el centro y “la falta de negociación para abordar las demandas del colectivo”.

Hernández señaló que al déficit “estructural” de plantilla y las vacantes sin cubrir se suma la apertura del centro de inserción social (CIS), que “iba a suponer un aumento de 70 funcionarios y se han quedado en siete”.

Concretó que en la actualidad son poco más de 330 trabajadores, cuando en 2011 eran más de 360, por lo que si se tiene en cuenta la inauguración del CIS, valora que serían necesarios entre 70 y 90 funcionarios más para atender a los 900 internos del centro y a los usuarios de dicho CIS.

“Hemos llegado a tener 1.200 internos, si ahora no tenemos más es porque hay departamentos cerrados por no tener personal suficiente”, aseveró, criticando una “inoperancia de la administración que es fragante”. “Es un monstruo. Hace lo que le parece y lo tenemos que aguantar”, manifestó.