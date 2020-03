¿Acoso sexual en el Ayuntamiento de Almería?

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha anunciado que su grupo exigirá en pleno al alcalde que “se deje de abrazar a Vox para abrazar la defensa, de verdad, de la igualdad entre mujeres y hombres” poniendo en marcha desde el gobierno municipal del PP una serie de medidas concretas, como un plan de conciliación y un protocolo de prevención y erradicación del acoso sexual en el Ayuntamiento, además de una contratación pública con cláusulas en la que se prime esa igualdad.

Para los socialistas, la iniciativa que presentan en forma de moción es “más necesaria que nunca” teniendo en cuenta que la ultraderecha en el Ayuntamiento ya ha expresado su negativa a respaldar una declaración institucional con motivo del 8M, a partir del texto elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias, y porque resulta que “el alcalde lo es, precisamente, por el apoyo de Vox y Ciudadanos”, en los que ha sustentado también la aprobación de los presupuestos para 2020.

Para Adriana Valverde es hora de que el alcalde y el PP “dejen de pensar más en sus intereses que en los derechos de las mujeres de Almería” y se pongan de su lado, con hechos reales frente al marketing en el que el regidor también vive en este tema, y lejos de posiciones de partidos que “atacan los derechos de las mujeres”, como Vox, o que, en el caso de Ciudadanos, “están en un modo de postureo permanente hasta que cuando pueden, como en la Junta de Andalucía, dejan sin ayudas a las mujeres con proyectos para la erradicación de la violencia de género en la provincia”.

Valverde ha remarcado el compromiso de los socialistas con la igualdad, que les lleva cada 8 de marzo a plantear propuestas dentro del Ayuntamiento para que el gobierno municipal, en el marco de sus competencias, trabaje activamente para alcanzarla. Porque, según ha señalado, “las mujeres en Almería necesitan un alcalde que defienda sus derechos y que ponga todos los medios disponibles en el Ayuntamiento para avanzar en igualdad”.

Y eso, ha continuado, “hoy por hoy, no lo tienen” como demuestra que “en deuda con Vox y con Cs, el alcalde haya dejado en 15.000 euros el presupuesto de este año para actividades en políticas de igualdad, que no cumpla los planes de igualdad elaborados por el propio Ayuntamiento, y que salga corriendo, y no por la Carrera de la Mujer, para nunca acompañarlas cuando llenan el Paseo en su marcha reivindicativa”.

A eso se suma que mantenga “guardadas en un cajón” las medidas aprobadas con anterioridad, por iniciativas socialistas, como la puesta en marcha de planes de sensibilización contra la violencia de género entre jóvenes o una ordenanza que prohíba la publicidad sexista; que no se haya renovado el convenio con el Colegio de Abogados para la atención a víctimas de violencia de género, que terminó en 2018, y que reúna al Consejo de la Mujer “dos veces al año para informarle de las actividades decididas por el 8M y el 25N, pero no para la elaboración de las cuentas municipales con perspectiva de género o para la toma de otras decisiones municipales”.

A pesar de estos antecedentes, ha continuado Valverde, “los socialistas no nos resignamos, como nunca se ha resignado el movimiento feminista gracias al que tantas conquistas y avances se han conseguido en este país y en Andalucía, siendo pioneros en la Ley contra la Violencia de Género o en la de Promoción de la Igualdad de Género”.

Por ese motivo, ha detallado que en la moción que elevarán a pleno se pide la adopción de una serie de medidas concretas, en el ámbito municipal, que pasan por la elaboración del IV Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Almería, con una evaluación previa de los objetivos conseguidos en los anteriores; la puesta en marcha de un Plan de Conciliación en el Ayuntamiento y que, con especial atención, recoja instrucciones claras sobre flexibilización horaria, o la aprobación de un Protocolo de Actuación para la Prevención y Erradicación del Acoso Sexual y el Acoso Laboral por razón de sexo.

Otro de los acuerdos que pretenden lograr es la incorporación en la contratación municipal de cláusulas sociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, una petición que los socialistas defendieron con anterioridad en pleno y que se encuentra entre las medidas no cumplidas en el último Plan de Igualdad del Ayuntamiento.

Desde el PSOE esperan que los diferentes partidos representados en el Consistorio también expresen su rechazo a cualquier posicionamiento político que cuestione la discriminación existente entre hombres y mujeres o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. Para concluir, instan al Gobierno de España a incrementar el presupuesto para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que el resto de administraciones ejecutan las transferencias hechas en esta materia y a hacer lo propio con la Junta de Andalucía para que, en aplicación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género, cree el Observatorio Andaluz de Igualdad de Género; regule las funciones, composición y funcionamiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer; apruebe el registro de Planes de Igualdad en las empresas, además de un Plan Estratégico para la Igualdad que se acompañe con la elaboración del correspondiente para erradicar la desigualdad salarial.