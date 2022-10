Acusan a la Junta de paralizar la segunda fase del soterramiento

El secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de la ciudad de Almería y diputado en el Congreso, Indalecio Gutiérrez, ha acusado a la Junta de Andalucía de paralizar la segunda fase del soterramiento, en respuesta a las declaraciones efectuadas por la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, sobre dicha actuación.

"Quiero que lo sepan los y las almerienses: la que está poniendo en peligro las obras de la segunda fase del soterramiento es la Junta de Andalucía, que lleva meses sin comprometer su parte de financiación en el proyecto y la señora Martínez Labella lo sabe", ha manifestado el responsable socialista.

Según ha señalado, en los últimos meses "se han reunido varias veces los técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana e incluso las instituciones implicadas en esta actuación, y la Junta de Andalucía todavía no ha dado el ok a su parte de financiación del proyecto".

Gutiérrez ha asegurado que ha hablado en varias ocasiones con la señora Labella sobre este asunto y que lo que esperaba era el anuncio de la Junta de Andalucía comprometiendo esa financiación. "Me sorprendió muchísimo, sabiendo la señora Martínez Labella dónde está el problema, porque el Ministerio lleva mucho tiempo ya esperando que la Junta de Andalucía dé el ok, que hiciera esas declaraciones".

El lastre de Rajoy

"Utilizo las matemáticas de forma muy clara: hoy los almerienses podrían estar viajando en AVE si el Gobierno de Rajoy del Partido Popular no hubiera dejado sin un euro de financiación, de inversión y de ejecución sus siete años de gobierno; bueno, sí, invirtió alguna cantidad en tapiar los túneles de la obra a la altura de Sorbas y fue lo único que hizo", ha enfatizado.

En opinión del diputado socialista, "los políticos del Partido Popular en esta provincia, deberían estar es alabando a un Gobierno -el socialista- que retomó las infraestructuras, que lleva ejecutado más del 35 por ciento del AVE y que ya ha comprometido toda la financiación para terminar la infraestructura en los próximos años en tiempo y en plazo".

"Este año, Almería tiene de nuevo una gran inversión para las obras del AVE, es la quinta provincia de España, a muy poca distancia de la primera en financiación en los Presupuestos Generales del Estado y eso es un compromiso claro con el AVE", ha puesto de relieve.

Por ello, Indalecio Gutiérrez ha pedido a la señora Martínez Labella "lealtad y honestidad institucional con un Gobierno que está ejecutando una infraestructura muy compleja" y le ha reclamado "que presione a sus compañeros de partido en la Junta de Andalucía para que pongan la financiación que les corresponde"."La Junta de Andalucía debe de tener mucha liquidez porque el señor Moreno Bonilla le ha quitado el impuesto a los que más tienen, recientemente, en un alarde de liquidez"

Por último, "le vuelvo a pedir a la señora Martínez Labella que no frivolice, que no haga declaraciones confusas que intentan engañar a los almerienses y que presione a sus compañeros de la Junta para que comprometan la financiación que les corresponde, se pueda firmar el convenio de la segunda fase del soterramiento" y que se haga a tiempo "para no poner en peligro los plazos de la obra".