Adelante Almería afirma que la falta de médicos deja sin atención a los enfermos de cáncer

"Los recortes en la sanidad andaluza avanzan a pasos agigantados por parte del gobierno del PP y Cs, llegando a la falta de médicos y especialistas para atender a las personas enfermas de cáncer, como le ha sucedido a José F. García Rueda, a quien le han suspendido su cita de revisión del cáncer de próstata, que tenía para este lunes 7 de febrero, porque no había médicos para atenderlo".

Así lo aseguran desde Adelante Almería, apuntando en esta línea que la sanidad andaluza lleva debilitándose desde hace muchos años, poco a poco se han ido produciendo recortes y externalizaciones de servicios que la han debilitado, pasando de ser un servicio muy valorado por los andaluces y andaluzas a recibir numerosas críticas a su funcionamiento.

Con la llegada al gobierno de la Junta de Andalucía del gobierno de PP y Cs los recortes y las externalizaciones en el sistema sanitario "han aumentado de forma considerable, debilitando aún más nuestro sistema de salud". En 2019 se realizó un plan de choque para las listas de espera, que "resultó ser un fracaso, eso sí, le supuso a las clínicas privadas unos ingresos de 5 millones de euros, 5 millones necesarios para el funcionamiento de la sanidad andaluza, que fueron a parar a manos privadas".

Con la llegada de la crisis sanitaria del Covid19 se "perdió una oportunidad" para reforzar la sanidad andaluza aumentando la financiación y la incorporación de personal sanitario con contratos mucho más estables del personal, como prometió en campaña el PP, para hacer frente a la dura crisis de la pandemia y mejorar el servicio sanitario andaluz. Pero, en vez de reforzar la sanidad andaluza, el gobierno de PP y Cs se ha dedicado a "despedir a 8.000 sanitarios el pasado mes de octubre y otros 12.000 aún no saben si se les va a renovar su contrato a final de marzo". Esta política de recortes por parte de la Junta de Andalucía y de despidos de personal sanitario nos lleva a una situación intolerable, como suspender revisiones médicas de enfermos de cáncer, como le ha pasado a José F. García Rueda el pasado lunes 31 de enero: en una llamada telefónica se informó a Jose F. García Rueda que, la cita para la revisión de su cáncer de próstata, que tenía prevista para el lunes 7 de febrero, se suspendía por la falta de médicos. Para José F. “esta situación es una falta de respeto, después de hacerme la analítica y todas las pruebas necesarias para la revisión me la suspenden. Que me den otra cita más adelante fuera del periodo recomendado para la revisión periódica es un peligro para mi salud. Están jugando con mi salud y ponen en peligro mi vida”.

Por ello, Jose F. se puso en contacto con el diputado andaluz Diego Crespo, para informarle de la situación y de su descontento: “llevo enfermo de cancer varios años y nunca me habían suspendido una cita médica, no se puede tolerar lo que hace el gobierno de la Junta de Andalucía con las personas que estamos enfermas”. Pero esta situación no se queda en una noticia, no se va a quedar cruzado de brazos sino que José F. quiere que se le informe sobre la suspensión de su cita médica y porqué no le dan otra. “Voy a solicitar una reunión con el delegado de salud de la Junta en Almería para pedirle explicaciones, el delegado es el responsable político de los recortes de sanidad en Almería y de que se ponga en peligro mi salud”.

Desde Adelante Almería “vamos a acompañar hasta donde haga falta a Jose F., le vamos a ayudar en su denuncia y en cualquier otra iniciativa que tome para defender su derecho a ser atendido de forma digna y que no ponga en peligro su salud”. Para el diputado andaluz Diego Crespo “es intolerable lo que está haciendo el gobierno de las 3 derechas con el sistema sanitario andaluz, están desmantelándolo en favor de sus amigos de la sanidad privada y poniendo en riesgo la vida de los andaluces y andaluzas. Para el gobierno de PP y Cs es más importante el negocio de la sanidad privada que la salud de los andaluces y andaluzas”.

Desde Adelante Almería hacen un llamamiento para “que todas las personas que, en Almería, están sufriendo los recortes en sanidad hagan como José F., se organicen y denuncien la situación caótica. Es la única manera de presionar para revertir los recortes en sanidad de PP y Cs”