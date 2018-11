Adelante aboga por crear una Consejería de Feminismo

La candidata a la Presidencia de la Junta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, anunció ayer en Cádiz que si gobierna el Ejecutivo andaluz tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, la confluencia pondrá en marcha una Consejería de Feminismo para luchar de manera integral contra las violencias que sufren las mujeres, que tendrá rango de Vicepresidencia y al que destinará al menos el 5% del Presupuesto autonómico.

Ése fue el principal mensaje que la líder regional de la formación morada traslado durante su intervención en el acto Feminismo para ser felices con el que la confluencia intentó "teñir de morado" la capital gaditana desde el Auditorio Costa Rica, con diversas actuaciones en clave feminista y un ambiente festivo, además de las intervenciones de mujeres del movimiento feminista y de colectivos de trabajadoras en lucha.

Rodríguez explicó que hay que luchar contra la violencia "material, simbólica e institucional" que sufren las mujeres, y hacerlo con una perspectiva "global y sectorial". De este modo, garantizó que la Consejería de Feminismo no será "un chiringuito institucional" y empezará luchando por la igualdad "dentro de la propia administración".

De este modo, Adelante Andalucía incluye en su programa electoral impulsar una ley contra las violencias machistas que abarque todos los tipos de violencia que sufren las mujeres, entre las que se encuentran los asesinatos, el acoso o las violaciones. Esta ley, además, desarrollará un protocolo violeta de actuación municipal para dar una atención efectiva a las mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, un gobierno de la confluencia promovería una ley de igualdad retributiva de los empleados públicos a fin de eliminar la brecha salarial y dobles escalas salariales en la administración pública, especialmente en empresas, agencias y fundaciones.

Rodríguez subrayó que la Consejería de Feminismo tendría que luchar por la igualdad "dentro de la propia Administración, para empezar", porque "no puede ser que haya gobiernos que se llamen feministas" mientras tienen "precarizadas" y como "semiesclavas" a las mujeres que limpian las aulas, que garantizan la atención al alumnado de educación especial o a las monitoras escolares.

Por ello, propuso que la Junta no debe dar "ni un solo euro" a empresas que con carácter previo no demuestren que cumplen los convenios y la igualdad salarial. "No queremos sustituir a los explotadores por explotadoras", resumió Rodríguez, quien recordó que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, no quiso ir a la última manifestación del 8-M porque dijo que era anticapitalista.