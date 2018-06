Adriana toma las riendas Pérez Navas deja la portavocía del Grupo Municipal Socialista

Adriana Valverde ya ejerce como alcaldable del PSOE. Ayer cogió las riendas del Grupo Municipal Socialista después de que Juan Carlos Pérez Navas renunciara a primera hora, minutos antes de coger un vuelo a Madrid para participar en la votación de las enmiendas a los Presupuestos en el Senado, a la portavocía que ha venido ejerciendo desde finales de mayo de 2015. "He tomado nota de lo que han decidido los militantes y acato el resultado", aseveró ayer, si bien considera que no es incompatible su paso atrás en el Grupo y la felicitación que trasladó a la ganadora de las primarias nada más concluir el recuento, con la presentación de un recurso ante la Comisión de Garantías Electorales contra la proclamación de la candidatura vencedora en las urnas por 534 votos frente a 366. El equipo del aspirante derrotado ha elevado un escrito en el que se especifica la existencia de personas que han votado y forman parte de otros partidos o comparten ideología contraria a la socialista, también de militantes que no estaban al corriente en los pagos, por lo que debían haber sido excluidos del censo, y de otros afiliados que no constaban ni pudieron ejercer su derecho al sufragio pese a tener la cuotas al día. Una reclamación que mancilla aún más el proceso democrático de las primarias, después de una polémica por el ilegítimo engorde del padrón de la Agrupación que ya resolvió el Federal, y sobre la que no se va a pronunciar la Ejecutiva Local que lidera el historiador y exalcalde Fernando Martínez al entender que no tiene ningún recorrido. La resolución del 13 de junio de la Comisión de Garantías de Ferraz sentenció, tras el filtro de altas, que no cabía ningún recurso al censo definitivo y que la votación programada se mantendría en la hora y fecha prevista. Y así fue. El socialismo de la capital votó y se rozaron las mil papeletas, cifras que no se alcanzaban desde los noventa, y los sanchistas repiten victoria en una Agrupación que se ha convertido en su bastión en Andalucía. Es más, fuentes de la dirección local recuerdan que se firmaron todas las actas de las mesas de votaciones, lo que echa por tierra cualquier imposición posterior de incidencias con los resultados. No es la primera vez que se impugna la proclamación de la candidatura ganadora, ya ocurrió cuando Martínez venció al aparato susanista que se volcó con Pérez Navas para conquistar la Agrupación -y ahí si resultó un logro contra todo pronóstico- y el actual delegado territorial de Medio Ambiente, Raúl Enríquez, elevó el recurso ante Garantías.

Mientras se resuelve la queja del equipo de Pérez Navas ya se trabaja en la reconfiguración del Grupo Municipal que además del cambio de portavocía tiene que cubrir la marcha a la Secretaría de Estado de Migraciones de la almeriense Consuelo Rumí a la que sustituirá la siguiente de la lista, Amparo Ramírez, si acepta la designación. Los nueve ediles se pondrán a las órdenes de la que fuera delegada de Economía, Innovación y Ciencia mientras se va perfilando la estrategia con la que quiere cambiar la gestión del PSOE en el Ayuntamiento. "En el Grupo se tiene que trabajar con normalidad, todos los que hemos perdido nos ponemos detrás de la ganadora", argumenta Juan Carlos Pérez Navas.

El senador agradece al partido y la militancia la oportunidad de haber sido candidato y "situar al PSOE en un lugar mucho mejor del que estaba". Pérez Navas cree que la batalla de los sanchistas y susanistas le ha pasado factura porque "no se ha elegido al mejor candidato ni más adecuado para ganar al PP, se ha votado otra cuestión y me ha perjudicado mi posicionamiento mucho". Sobre los posibles errores cometidos, el concejal socialista asegura que se ha podido desviar de su objetivo que siempre ha sido la Alcaldía por el proyecto político. "No me arrepiento de nada, he luchado y peleado todo lo que he podido por ser el alcalde de Almería". De momento no renuncia al acta de edil, si bien desde la Ejecutiva consideran que es lo conveniente y le recuerdan que en breve será resuelto el expediente en Ferraz por incompatibilidad de cargos en base a las resoluciones del 39 Congreso Federal de Madrid.

Adriana Valverde (Alboloduy, 1960) retomará esta semana las visitas a los barrios y encuentros con agentes sociales como nueva alcaldable socialista y tiene lo que resta de año para decidir el equipo que la acompaña. No será hasta principios de 2019 cuando se someta a votación la lista del PSOE en la ciudad, candidatura que propone la Ejecutiva Local una vez oída a la candidata, y que por primera vez en la historia se someterá a la votación de todos los militantes. La nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista es la única mujer que ha liderado el proyecto político del PSOE en la capital. Es funcionaria de la Junta desde 1988 y técnica en Administración y Comercio por el Instituto Politécnico de Almería.