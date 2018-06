Agentes de Policía en la guardería

La Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Almería tiene encomendada la prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana, canalizar las relaciones con los colectivos ciudadanos para la atención de las demandas sociales en materia policial y promover la implantación de los planes de prevención dirigidos a los colectivos vulnerables. El delegado de Participación Ciudadana de Policía Nacional, el subinspector Carlos Ramírez, junto al agente Juan Padilla llevan esta misión por bandera y tienen bien claro que un apartado muy importante de su trabajo es el que se lleva a cabo con los estudiantes, principalmente a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Escolares y su Entornos.

Aunque tal vez esta herramienta con la que cuentan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es bien conocida entre los adolescentes y prepúberes, esta labor no se limita a ellos. "Trabajamos incluso con niños de meses, a los de dos o tres años les encanta. En guarderías y colegios de educación infantil no podemos dar muchas charlas pero sí que nos vean más accesibles, que nos pierdan el miedo, hacer exhibiciones, etc.", explican Carlos y Juan. Visitas como la realizada recientemente a la guardería Virgen de Belén de Almería, donde fueron recibidos por los más pequeños con caretas de policía, así lo atestigua.

En los últimos años han visitado nueve guarderías, seis de ellas durante el presente curso, llegando a un total de 300 niños de entre uno y tres años, con el objetivo de potenciar los contactos con ellos, sus educadores y cuidadores, y que los más menudos de los ciudadanos disfruten de su presencia, ganando una confianza imprescindible. "Es un error que los padres le digan a los niños que si no se portan bien van a llamar a la Policía. Lo que queremos es que si un niño se pierde en un parque, en un centro comercial sepa que puede recurrir a un policía nacional, a un policía local, que somos sus aliados y podemos echarles una mano. Pero no sólo queremos que nos vean de forma diferente, también que se diviertan y pasen un buen rato.

El subinspector y el policía muestran mientras hablan con Diario de Almería varios recuerdos entregados por estos niños: Un cómic titulado "Mis amigos los policías", el dibujo de un helicóptero, la "receta" de un buen policía... "Las actividades en guarderías suelen pequeñas y comedidas por el espacio del que disponen pero siempre vamos los dos y llevamos una moto, un coche, para que puedan subirse en ellos (...) nos salen muchos voluntarios y policías infantiles", revelan. Aseguran que cada vez son más los centros que solicitan su asistencia y subrayan que cuando ha sido posible han organizado exhibiciones de mayor tamaño con unidades caninas, un helicóptero, etc., como la que tuvo lugar recientemente en La Salle. Y por supuesto, cuentan con el apoyo de los compañeros con hijos de esas edades y de aquellos que quieren reír con las ocurrencias de estos aspirantes de guardería a policía.

Consideran que si los niños pierden el temor a la Policía, su misión estará cumplida. Por ahora, tienen la recompensa de todos aquellos que por un día han formado parte del Cuerpo Nacional de Policía.