Agentes trasladados de forma "arbitraria" a los módulos del puerto tras recibir el altaEstudian abrir un centro para inmigrantes en Andalucía oriental

Tres agentes del Grupo V de la Policía Judicial de la Comisaría de Almería resultaron heridos el pasado mes de mayo cuando el coche patrulla en el que iban fue embestido por el vehículo con el que intentaba huir parte de un grupo itinerante de cinco georgianos que había perpetrado hasta ese momento 14 robos en domicilios. Los tres tuvieron que darse de baja pero la sorpresa para dos de ellos fue que al reincoporarse al servicio, el comisario provincial Rafael Madrona los había destinado a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en concreto al servicio complementario de custodia de recepción de inmigrantes del puerto de Almería.

Así lo ha denunciado Raimundo Morales, secretario provincial de la Unión Federal de Policía (UFP), en un escrito remitido al Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental en el que señala que el tercer agente, sin embargo, sí pudo regresar al Grupo V, al contrario que sus compañeros. Destaca que ambos policías han mantenido una conducta ejemplar en aproximadamente diez años en su destino con "multitud de felicitaciones públicas" y sin haber presentado baja o inasistencia al puesto en los últimos seis años.

Afirma también que recientemente hubo un caso similar con un oficial de la UPR que al volver de baja había sido cesado de su puesto por el comisario Madrona, encontrándose adscrito al mismo destino en el puerto que los estos agentes.

Morales sostiene en esta misiva que Madrona no ha respondido por escrito y que la respuesta verbal del mismo se "considera insuficiente". "Sospechamos que estas decisiones tengan algo que ver con la evolución global del índice de bajas en la Comisaría Provincial", mantiene, a la vez que muestra su "profundo rechazo" a medidas "totalmente arbitrarias como éstas".

Solicita por ello que estos policías sean reincoporados a su puesto y se lleven a cabo gestiones oportunas para que estas "decisiones totalmente arbitrarias no vuelvan a suceder".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha señalado que el Ejecutivo estudia "distintas posibilidades" para articular un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en la costa oriental andaluza, con un proyecto "parecido" al que se ha habilitado en San Roque (Cádiz) pero a "menor escala". Preguntado por los periodistas en Cádiz por la situación vivida en los últimos días para el alojamiento de centenares de inmigrantes en Motril (Granada) tras ser rescatados en el Mar de Alborán de las pateras que ocupaban, Rodríguez Gómez de Celis ha señalado que el Gobierno del PP no contaba con "ningún tipo de previsión" para la llegada de estas personas en la costa oriental de Andalucía. Es la misma situación que, aunque "en menor medida", el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encontró en Cádiz, aquí "con más urgencia", ha señalado el delegado, que ha matizado también que, en la zona oriental, la recepción se hace en tres puertos, ubicados en Almería, Motril (Granada), y Málaga. Asimismo, ha explicado que, entre 2016 y 2017 hubo un aumento de "casi el triple" en el número de personas que llegaron a las costas españolas, lo cual debió "haber supuesto una señal inequívoca para establecer todos los mecanismos que, en un mes y medio", el nuevo Gobierno "ha establecido" en lugares como la provincia de Cádiz.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha decretado el ingreso en prisión provisional para S.L.A., la exempleada de 30 años de una inmobiliaria que presuntamente habría estafado a personas de diferentes provincias con falsos alquileres vacacionales en Almería. Fuentes del TSJA han informado a Efe de que se le imputa un delito continuado de estafa y que la causa será remitida al Decanat.

Un hombre de 64 años apareció muerto ayer por la tarde en una acequia ubicada el municipio de Alcolea. Fuentes del 061 han informado de que sobre las 16:33 horas una llamada alertó de la presencia de un varón fallecido en una acequia ubicada tras la iglesia del pueblo, bajando al río. Hasta el lugar fueron movilizados la Guardia Civil y un equipo médico. Más tarde se activó el protocolo judicial.

Equinac ha informado que dos agentes de la policía local de El Ejido, los cuales ya han practicado múltiples sanciones a pescadores que no sólo incumplen con la normativa vigente al realizar esta práctica en puertos del municipio -algo que no está permitido por la ley-, sino que "encima, muchos de ellos no tienen ni licencia de pesca". Han censurado estas conductas.