Agreden a un vecino de Aguadulce por pedir que no tiren restos de poda junto al cementerio

Un vecino de Aguadulce, Enrique M.S. de 56 años y agente del Servicio de Vigilancia Aduanera, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de Roquetas por la agresión que sufrió el pasado miércoles en torno a las siete y media de la tarde cuando pidió a cuatro personas que no arrojaran los restos de una poda en la parte trasera del cementerio junto a la confluencia con la calle Montserrat Caballé. Estaba paseando al perro como cada tarde cuando se encontró con una escena de incivismo por parte de los ocupantes de un turismo que estacionaron y comenzaron a depositar ramas y arbustos de una poda que portaban en el maletero.

Con el máximo respeto y educación, les indicó que estaba prohibido por ley realizar cualquier tipo de vertido y ante su negativa les indicó que serían denunciados ante el Seprona. "Tú quién mierda eres para decirme a mí lo que tengo que hacer", le recriminó uno de los jóvenes. Cuando sacó el móvil para inmortalizar esta práctica ilegal fue acorralado por tres personas que la emprendieron a empujones y patadas. Con el paraguas que portaba, Enrique les indicó que era agente de la autoridad y que su agresión tendría consecuencias penales, pero no tuvieron ningún miramiento y siguieron con el ataque hasta que consiguieron derribarlo. Logró apartar a su perro salchicha de los agresores, pero Enrique no corrió la misma suerte. Lo tiraron al suelo y fue pateado en cuerpo, cabeza y cuello, pero no se resignó y trató de zafarse por todos los medios.

A la mente le vinieron entonces palizas múltiples como la que le costó la vida al joven Samuel en La Coruña el pasado verano. "Si me llego a quedar en el suelo no lo cuento, por eso me levanté, me estaban golpeando con una crueldad extrema". A consecuencia de las patadas sufrió varios hematomas de consideración a la altura de las costillas y policontusiones en la cabeza, pero nada grave en relación a lo que podría haber ocurrido si le alcanza cualquier otra zona sensible del cuerpo. Cuando logró levantarse y ganar alguna distancia apareció un vecino que les recriminó su actitud y emprendieron la huida. Poco después una patrulla de Policía Local aparecía casi por casualidad y cuando le explicó lo ocurrido no tardaron en localizarlos.

Una vez identificados, Enrique acudió a la Guardia Civil para presentar la correspondiente denuncia, si bien antes tuvo que pasar el reconocimiento médico para presentar el parte de lesiones. A pesar de las amenazas de muerte recibidas tras la agresión diciéndole que volverían a buscarlo otra tarde, por su condición de funcionario de Vigilancia Aduanera ya sabe lo que es enfrentarse cara a cara a un detenido en juicio y no tiene ningún miedo. Sólo confía en que el juez sancione como se merece esta agresión a un vecino cuya única pretensión era que no se incumplieran las ordenanzas municipales de vertidos por el bien de una zona en la que desgraciadamente cada vez hay más residuos y hasta mobiliario abandonado.