Agrobío quiere consolidar el control biológico en el cultivo de pepino

"Ya no hay marcha atrás, no hay otra manera. El cliente está demandando productos cada vez más limpios, más sanos, más fiables", es la visión del gerente de Agrobío, José Antonio Santorromán, que no faltó a la cita anual de Fruit Attraction para explicar las bondades del control biológico y la biopolinización.

El gerente de Agrobío señala las sensaciones de esta última campaña: "Acabamos de cerrar una temporada y empezamos otra. Ha sido una maravilla. Esta campaña de verano ha estado muy bien hecha técnicamente. Los principales insectos se han instalado muy bien, tanto en pimiento como en berenjena".

Los clientes son nacionales con un 55% e internacionales con un 45%

Pero en Agrobío, su investigación se centra en seguir sumando: "Estamos haciendo un esfuerzo en tratar de conseguir el cultivo de pepino porque en Almería hay 5.000 hectáreas de esta hortaliza. Tiene una dimensión grande y queremos poner el control biológico. Estamos haciendo cosas muy bonitas, muchas innovaciones, y está saliendo muy bien. No hay que desistir nunca". Son diez años de Fruit Attraction y Santorromán asegura que es un gran punto de encuentro para tratar con clientes. "Casi todos están aquí. Como feria está muy consolidada".

La empresa ya contabiliza su presencia entre 30 y 40 países. "España es el principal porque es líder mundial, seguido de Holanda, Francia, Italia, el norte de África… Se está abriendo a todo el mundo. Entre nacional e internacional estamos actualmente en más de 20.000 hectáreas en control biológico; y otras tantas en biopolinización. A nivel mundial estamos creciendo muchísimo porque la demanda del consumidor es global. Estamos muy cerca de estar en partes iguales en internacional y nacional, 45% y 55%, respectivamente".

El conjunto de empresas que conforman Agrobío aglutinan a 170 trabajadores y su facturación anual es de 30 millones de euros. "Hay sectores que van creciendo del 5% al 10%", asegura el responsable. Santorromán describe la importancia del trabajo que se desempeña desde Agrobío: "Un bicho bueno se come a otro malo y posibilita que haya un equilibrio y no alteremos el medio ambiente. Todo el mundo se siente feliz con esta técnica. El reto es saber cómo se puede investigar más".

La investigación constante es un gran reto: "Hay un equipo de investigadores muy fuerte para lo que es nuestra empresa. Estamos avanzando mucho. Tenemos un laboratorio de genética porque no hay universidades que se hayan dedicado mucho a esto. La naturaleza responde casi siempre bien, es generosa".