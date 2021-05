Alemán "cobró 7,5 millones de comisiones" de la presunta trama del caso 'Poniente' con "una vida de lujo", según los peritos

Los peritos de la Agencia Tributaria (AEAT) han afirmado este viernes ante el tribunal de la macroausa 'Poniente' por presunta corrupción política y empresarial en El Ejido que el exinterventor municipal José Alemán "cobró comisiones" con su "sociedad pantalla" por importe de 7,5 millones de euros entre 2002 y 2009 de las empresas que contrataban con el ayuntamiento y la empresa mixta Elsur "por ser quien era" y que los destinó, entre otros, a gastos propios "de una vida de lujo".

"En nuestra investigación hemos visto que José Alemán, a través de una sociedad interpuesta que no aporta absolutamente nada de valor añadido, cobró importes que son comisiones, ya que no están respaldados por ningún tipo de trabajo real, en los que no existe ningún tipo de contrato, ni para los que tiene trabajadores cualificados", ha trasladado el inspector de Hacienda, quien ha añadido que no "casa muy bien que cobres 7,5 millones de euros en un periodo de ocho años sin que haya el más mínimo documento que respalde esos importes millonarios".

Los peritos han remarcado que esos "cobros irregulares" de las empresas que contrataban con el Ayuntamiento de El Ejido, en el que también era jefe del Área de Hacienda, cesaron cuando explotó la operación 'Poniente' en octubre de 2009. "Una vez que dejó de ser interventor, al no ser ya una persona relevante en el ayuntamiento, ya no tuvo este tipo de fuentes de ingresos, esos pagos que recibía por nada", han apuntillado.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, han aludido también al "incremento de patrimonio de origen desconocido" detectado respecto a su mujer, Isabel Carrasco, también enjuiciada, y que han cuantificado en "183.000 euros".

"El patrimonio a 31 de diciembre de 2009 no se parece en nada al que tenía en enero de 2004 y existen ingresos en los que no se justifica en ninguna forma el origen", ha dicho el inspector de Hacienda que ha calificado este hecho "de indiscutible" y ha lamentado que "aún así", después de una minuciosa instrucción, "seguimos sin saber de dónde salen esos fondos de origen desconocido".

En la trigésima sesión del juicio que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, el jefe del equipo de auxilio judicial de la AEAT ha indicado que los ingresos de la sociedad pantalla 'Sistemas de Dirección SL' tenían tres fuentes principales que pasan por Grupo Litoral, Colaboradora de Gestión y Recaudación, y Grupo Galán, que "trasvasó una gran parte de lo ingresado de Elsur a través de Jardines de Poniente a la sociedad de Alemán; un 80 por ciento tuvo su destino en esta empresa pantalla".

En el caso del Grupo Lirola, los peritos han asegurado que se hizo en el año 2005 un "contrato simulado de limpieza de jardines" con Elsur y el importe que la empresa mixta ejidense pagaba "a Lirola pasaba a Alemán" como "comisión" y en el caso de Colaboradora de Gestión y Recaudación han apuntado que se encontró un "documento" en la sede de Sistemas de Dirección que recoge un contrato de 2020 por "diez millones de euros a pagar en un plazo de 25 años y acordado por la adjudicación del contrato del Ayuntamiento en el que se especifica que sin hacer ningún trabajo a cambio y como fórmula para cobrarlo con factura".

"Cuando empezamos a analizar la documentación pensamos: no puede ser lo que parece. Un señor que es interventor municipal, que debe velar por el interés público y general, no puede ser que la mayor parte de sus ingresos de una sociedad creada de forma totalmente artificial provengan de contratistas municipales y del propio Elsur, donde era consejero, pero después, cuando avanzó la investigación, sí que vimos que era lo que parecía", ha subrayado el inspector de Hacienda.