Alerta Roja: Los pueblos se protegen del calor extremo

Todas las precauciones son pocas ante unas temperaturas de hasta 44 grados. La Agencia Estatal de Meteorología activó ayer la alerta roja por riesgo extremo de calor en el Valle del Almanzora y en Los Vélez. En total son 31 municipios los que estaban en las zonas más calientes de la provincia e incluso del país hasta las nueve de la noche. Sin embargo, contra todo pronóstico, la provincia no estaba en alerta máxima de riesgo de incendios forestales. A pesar de los registros y de que se trata de zonas del interior donde los bosques son extensos y nutridos de pinar, como es el caso de la Sierra de Los Filabres o la Sierra de María-Los Vélez, no había alerta en este sentido. No obstante, los retenes del Infoca se mantuvieron durante todo el día y la noche en vigilancia permanente para actuar los servicios de extinción en caso necesario.

Los ayuntamientos suspenden las actividades del día El Ayuntamiento de Albox ha decidido suspender las actividades que tenía programadas para ayer por la tarde debido a la activación de la alerta roja por riesgo extremo de calor. Haciendo caso a las recomendaciones del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, y de las medidas y recomendaciones que ha enviado la Diputación Provincial de Almería, el alcalde y su equipo de gobierno ha decidido aplazar la ronda de conciertos de la escuela de música que estaba previsto celebrarse en las plazas de todos los barrios de la localidad. Según ha avanzado el concejal de Hacienda, Juan Domingo Navarro. El Ayuntamiento de Purchena también tiene pendiente la suspensión de un torneo de fútbol previsto para hoy. Y, según ha explicado el concejal de Hacienda, Joaquín Navío, “se ha informado a todos los bares que no coloquen mesas en la calle en horas centrales del día y que pongan el aire acondicionado en el interior”.

El nivel rojo estuvo activo entre las 13:00 y las 21:00 horas de ayer, mientras que el resto de la provincia se mantuvo en el nivel naranja (riesgo importante) durante la jornada, en la misma franja horaria, por temperaturas máximas de hasta 42 grados. Y en concreto, en Almería capital y en la comarca del Poniente la alerta estaba en nivel amarillo, con temperaturas que oscilaron entre los 36 y los 39 grados. Eso sí, con una sensación térmica muy superior debido a la gran humedad que había en el ambiente (un 70%).

Una jornada laboral adaptada a las circunstancias

El riesgo con estos registros es muy alto especialmente para quienes desarrollan su trabajo en la calle, sin refugio ni climatización. Ante semejante situación, la Diputación Provincial de Almería ha emitido una comunicación a todos los ayuntamientos en la que recuerda medidas de obligado cumplimiento: “Debido a la ola de calor que azota nuestra provincia desde el día 10 de Julio hasta el 12 de julio incluido, en el que se espera que desde primera hora de la mañana las temperaturas puedan alcanzar más de 35 grados. Se comunica que todos los trabajadores del Programa de fomento de empleo agrario para Andalucía (PFEA) deberán realizar sus tareas en el interior de dependencias municipales desde las 11:00 horas. Instalaciones como colegios, consultorios médicos, pabellones , almacenes, tanto los del REA como los del RG. Y el horario de trabajo desde el día 10 hasta el día 12 julio incluido, será de 7:00 (una horas antes de lo habitual) hasta las 13:00 horas”.

El municipio de Albox ha registrado la temperatura máxima de toda España con 45 grados. Se trata de un dato histórico en este punto de la provincia.

Todos los ayuntamientos están cumpliendo a rajatabla la medida. Diario de Almería ha podido comprobarlo en Bacares, en Tíjola, Purchena, Macael o Albox. Todos son municipios del Valle del Almanzora donde precisamente ayer estaban puestas todas las miradas por la activación de la alerta roja por la Agencia Estatal de Meteorología, que no ha fallado en sus predicciones e incluso se han superado en el municipio de Albox, que ha registrado la temperatura máxima de toda España con 45 grados. Se trata de un dato histórico en este punto de la provincia.

Ante una ola de calor, el Teléfono de Emergencias 112 ofrece una serie de consejos a la población para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Señalan que lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Hay que prestar una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Consejos

Se recomiendan las comidas ligeras y frescas, evitar las copiosas y muy calientes; en estos días, es más saludable tomar frutas, verduras, sopas frías y legumbres cocinadas en frío. El Servicio de Emergencias 112 aconseja cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, siempre que sea posible, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados. Y por último, se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos cerrados, ni siquiera por un momento.