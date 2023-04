Alfonso García ofrece “trabajo duro, humildad y muchísima ilusión” en la presentación de su candidatura en Vera

El mítico cine Regio de Vera se quedó pequeño anoche para acoger a las numerosas personas que se acercaron a presenciar el acto de presentación como candidato a la alcaldía de Alfonso García Ramos, actual alcalde del municipio y que opta a la reelección en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Personalidades de la sociedad veratense y líderes del PP, encabezados por el presidente provincial, Javier A. García, arroparon a Alfonso García y su equipo en un espacio y con una puesta en escena espectacular, a la altura de la ocasión. El candidato comenzó su intervención aludiendo a la misma como “la más ilusiónenle de su vida” y no dudó en hacer alusión a sus adversarios: “Hoy me presento ante vosotros con las ideas muy claras y voy a ser directo: tenéis ante vosotros al único candidato que está preparado para conducir a Vera al futuro inmediato de grandes retos que tiene por delante. Hoy vengo a decir que ser alcalde no es un juego, no es una obra de teatro, no es algo circunstancial, no es una aventura, un experimento, no es un papel: es un compromiso con el presente y el futuro de Vera, el de todos nosotros, el de nuestros hijos”.

Alfonso García quiso homenajear a quien ha sido su antecesor y “un ejemplo para mí, de quien he aprendido todo lo que sé, mi mayor ejemplo y maestro: Don José Carmelo Jorge Blanco”, en alusión al que ha sido alcalde hasta el pasado mes de febrero, momento en que cedió el bastón de mando a Alfonso García y que en 2019 logró una mayoría absoluta para el PP sin precedentes en el municipio. También hubo espacio para hacer balance de la gestión del equipo estos años y presentar las líneas de actuación para el futuro inmediato de la ciudad: “Estamos empezando a resolver problemas históricos, como el del aprovechamiento del agua, abordando el cambio y la adaptación que todo el municipio necesita para ser una ciudad más moderna, más competitiva, más atractiva para el turismo, más preparada para el gran desarrollo y crecimiento que nos espera con la llegada inminente del AVE. Estamos desarrollando la estrategia para desestacionalizar el turismo, hacerlo crecer, estamos en el camino de convertirnos en la mejor ciudad posible para que personas de cualquier punto geográfico nos escojan para venir a vivir y teletrabajar desde aquí. Somos referente en deportes y estamos implantando medidas para serlo aún más y mejor”.

Estandarte del turismo

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Javier A. García, no dejó lugar a la duda: “Entendemos que Alfonso con todo su equipo es la mejor opción para hacer que Vera siga creciendo. El 28 de mayo nos jugamos muchísimo y os pido vuestra confianza prestada estos cuatro años que tenemos por delante, tiempo en el que un municipio puede desarrollarse y prosperar o hundirse, así de sencillo. Queremos que Vera siga creciendo como lo está haciendo, porque es el municipio que más ha crecido de la provincia en el último año, y queremos que Vera siga siendo el estandarte del turismo, la economía y los servicios de toda la provincia de Almería. Tengo un mensaje muy claro y sencillo que daros: Alfonso tiene el respaldo del presidente de la Diputación provincial de Almería, del presidente de la Junta de Andalucía y de Alberto Núñez Feijóo que va a ser presidente de España, y ningún otro candidato que se presente por Vera puede decir esto, nadie más puede decir lo que Alfonso”.

Junto a Alfonso García también estuvo Maribel Sánchez, portavoz del PP en Andalucía, quien tuvo duras palabras para el Partido Socialista durante su intervención: “Por desgracia, en esta tierra hemos sufrido el sectarismo de gobiernos que no piensan como tú, Alfonso, y Almería lo ha sufrido en primera persona, con épocas en las que no hemos tenido ni un consejero en el Gobierno Andaluz. Diez años la carretera Vera-Garrucha con balizas sin acabar: esa carretera nada más llegar al gobierno en un año estuvo acabada. Porque el PP es el partido que mira a la gente a la cara como tú lo haces Alfonso, como la finalización de la autovía del Almanzora. Es importantísimo que Alfonso reciba el apoyo del pueblo de Vera, por egoísmo puro y duro: Juanma Moreno va a estar en la Junta de Andalucía, Javier Aureliano García va a seguir en la Diputación y además en diciembre Feijoo va a ganar el Gobierno de España, Alfonso va a tener el apoyo de todas las instituciones”.

Por último el secretario de Sanidad del PP almeriense y delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, mostró todo su apoyo a Alfonso García y destacó la labor desarrollada durante los días más duros de la pandemia, con los que el equipo de los populares veraneases tuvieron que lidiar casi recién estrenada la legislatura. De la Cruz remarcó algunos hitos conseguidos: “En 2019 nos pedisteis dos cosas: el consultorio para la playa de Vera que vamos a empezar a construir ya con el médico apropiado para ello y el 061, que desde que se instaló en Vera ha hecho 2.261 actuaciones con el dato de 640 vidas salvadas desde que se instauró lo que para mí es un orgullo”.