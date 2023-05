Alianza KSV organiza un taller de autoprotección en el Colegio Oficial de Médicos

La Escuela Municipal Deportiva Alianza KSV realizó un taller de autoprotección, y defensa personal en el Colegio Oficial de Médicos de Almería.



El título del taller era 'Me cuido, me defiendo'. Se centró, sobre todo, en la prevención de contextos no deseados. Potenciando un estado físico y mental capaz de poner en práctica un trabajo psicomotriz adecuado, dosificando el esfuerzo y llegando a niveles de destreza cada vez más avanzados.



Se hizo hincapié en el dominio y control sobre situaciones poco frecuentes. Evitando estados de conflicto, destacando las herramientas de negociación, y técnicas de mediación.



Y por último se aplicaron escapes de agarres, defensa ante traslados a la fuerza, analizando la creación de un espacio de seguridad, así como los complementos de seguridad, la empatía en el conflicto. Y finalmente lucha en suelo con reducción y control.