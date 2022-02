Almería se queja ante Bruselas del "reparto injusto" de los fondos europeos en España

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García, han mantenido en Bruselas, en la Comisión y el Parlamento Europeo, distintas reuniones con responsables institucionales de la Unión Europea con el objetivo de defender los intereses de los almerienses y un reparto justo y efectivo de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya gestión corresponde al Gobierno de España.

Ramón Fernández-Pacheco y Javier A. García, acompañados por el diputado de Presidencia, Fernando Giménez y la teniente de alcalde, María Vázquez, han formado parte de la delegación que ha acudido a Bruselas, compuesta por las instituciones provinciales de Málaga, Orense y Palencia, así como los ayuntamientos de Madrid, con José Luis Martínez Almeida al frente, y los de Santander, Córdoba, Bilbao, Salamanca, Teruel, Zaragoza, Estepona y Alicante.

El alcalde ha explicado en Bruselas que defiende “a todos los almerienses, los que han votado al PP y los que no, en una reclamación que es justa dado que el criterio actual que el Gobierno socialista está utilizando para el reparto de estos fondos es inadmisible”. “El Gobierno de Pedro Sánchez, no busca rescatar territorios o ciudadanos, sino rescatar al PSOE”.

Ha hecho también hincapié en que, con un espíritu “positivo”, lo que persigue la delegación de alcaldes y presidentes de diputaciones es explicar sus proyectos y exigir ante la Unión Europeo unos “criterios de reparto basados en la objetividad, transparencia y cogobernanza”. Y es que, asegura, el papel de los ayuntamientos y de las diputaciones, “que son quienes mejor conocen las necesidades de los municipios, no se han tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones”.

Fernández-Pacheco ha incidido en que la Comisión Europea “hace un gran esfuerzo para rescatar países y no se puede permitir que España rescate a un partido político y no a los españoles”. En su opinión, hay que dejar de lado la “lucha partidista” y reconocer que los fondos son “una gran oportunidad”. No obstante, no hay lugar para permitir que unos tengan más oportunidades que otros por ser de un partido político concreto. “Almería ha de tener las mismas oportunidades que Vigo o Barcelona, que se están hinchando ahora por ese reparto electoralista que hace el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Defensa de la provincia

Los representantes de las instituciones que han viajado hasta el corazón de Europa han unido hoy su voz al elogiar, como ha explicado Javier A. García, “el excelente trabajo de la Unión Europea que contrasta con la ineficaz y opaca gestión de estas ayudas del Gobierno de España. Los fondos se están repartiendo a dedo, sin unos criterios claros y objetivos de distribución y con un prácticamente nulo protagonista de las entidades locales”.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Almería, ha reclamado al Gobierno de España “un reparto justo y efectivo de los fondos europeos. Venimos a defender con contundencia los intereses de Almería y los almerienses y no podemos permanecer impasibles ante el uso partidista de estas ayudas. Las instituciones europeas han hecho un excelente trabajo que está siendo dinamitado por una nefasta gestión del Gobierno que mercadea con estas ayudas”.

Javier A. García ha recordado que “los fondos deben crear empleo, impulso económico, combatir desigualdades, luchar contra la despoblación y apoyar al mundo rural. Denunciaremos con fuerza cualquier otro uso que anteponga los intereses políticos y partidistas a los de la provincia y los almerienses. Exigimos al Gobierno transparencia, un reparto justo y, como acordamos todas las diputaciones en la subcomisión de la FEMP celebrada en Almería el pasado septiembre, mayor participación de las entidades locales en su gestión”.

Completa agenda de reuniones

El presidente de la Diputación de Almería y el alcalde de Almería ha tenido esta mañana una completa agenda de reuniones con diferentes responsables de las instituciones europeas en las que se han tratado temas fundamentales para el futuro de la provincia de Almería.

Los primeros encuentros de trabajo han tenido lugar en la Comisión Europea donde con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas y, posteriormente, con la comisaria para la Democracia y Demografía, Dubravka Suika. Los siguientes foros se han producido en el Parlamento Europeo con la delegación al completo. Aquí se han reunido con el presidente y vicepresidente del Grupo EPP del Parlamento, Manfred Weber y Siegfried Muresan.

Tras una comparecencia ante los medios de comunicación, donde han intervenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el de Córdoba, José María Bellido, y en la que han puesto en valor el municipalismo en la gestión de los fondos europeos, la agenda de reuniones ha finalizado con el encuentro telemático con el presidente del Comité de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas.