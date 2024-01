Almería también clama en Madrid contra la amnistía y por la igualdad de los españoles

El Partido Popular de Almería ha participado hoy en la concentración convocada por el PP en Madrid a favor de la igualdad de todos los españoles. La delegación almeriense ha estado encabezada por el presidente del PP, Javier A. García, al que han acompañado diputados nacionales, senadores, parlamentarios, diputados provinciales, concejales y alcaldes del PP almeriense que han dejado claro su posicionamiento respecto a la amnistía y que han reclamado que se restituya la igualdad real entre todos los ciudadanos.

El acto ha sido clausurado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha comprometido a devolver a los españoles su derecho a que nadie le imponga un país que no eligieron, y a cambiar una España que quieren someter a los intereses de una sola persona por otra España en la que se refleje el sentir mayoritario de los ciudadanos.

“España está peor gobernada que nunca, pero por más que la quieran desguazar y subastar, no se va a romper”, ha destacado. Feijóo ha advertido a la “coalición de intereses que llaman Gobierno” que “esta España ya no se calla, no se deja engañar y no se deja comprar.

“Vamos a derribar su muro construido con arrogancia y mentiras” a través “de la verdad y el sentido común, de la Constitución, y todos unidos”, ha señalado para continuar afirmando que “todos los españoles tenemos derecho a decidir que no nos gobiernen las minorías, cómo construir una España que funcione, que no nos mientan a la cara y que los independentistas no decidan por nosotros”.

El presidente del PP ha hecho un llamamiento especial a los jóvenes para que puedan mantener la España de la prosperidad, de la igualdad, y de las oportunidades: “Nos ponemos a vuestro servicio para que no pretendan comprar vuestra libertad con falsas promesas y falsos ‘todo gratis’.

Además ha afirmado que Pedro Sánchez pasará a la historia como el peor presidente de nuestra democracia por poner en venta al país por su interés, pero será solo un paréntesis en los libros de Historia: “En esa misma página, estará una sociedad civil, un pueblo, que se resistió, se rebeló y cerró ese paréntesis”.

Por último ha destacado que los españoles escogen España frente a la presidencia de Sánchez, la verdad frente a los engaños, la democracia frente al abuso de poder, la Constitución frente a la amnistía, la igualdad frente a los privilegios, la libertad frente a las imposiciones y la dignidad frente a la humillación

“Este Gobierno no tiene principios, pero sí tendrá un final más pronto que tarde”, ha garantizado.