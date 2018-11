"En Almería el PSOE siempre gana en las encuestas y el PP en las urnas"

-un dictamen del Congreso pide la supresión de los trasvases y se ha levantado la voz de alarma en el sureste por el Tajo-Segura...

-Para nosotros hoy es más necesario que nunca un gran pacto nacional del agua que garantice los recursos hídricos a toda España porque al final aquí en Almería el agua no sólo se utiliza para beber, sino que también se utiliza para comer. Es importante que todos tengan claro que las reglas del memorando que el PP aprobó para el trasvase del Tajo-Segura son fundamentales para garantizar su continuidad desde un criterio objetivo. El problema es que ahora mismo tenemos es que tanto el PSOE como Podemos no sólo en Castilla-La Mancha, sino también en el Congreso, están intentando cuestionar esas reglas. Cuándo se trasvasa y cuánto se trasvasa no puede estar en manos de Pablo Iglesias, Albert Rivera o Pedro Sánchez porque entonces el agricultor no sabrá cuando puede regar. El PP blindó las necesidades del agua del Levante español con este trasvase y ahora vemos como Susana Díaz calla ante este intento de Pedro Sánchez de acabar con el futuro de miles de agricultores. Hay mucha gente en Almería que depende del Tajo-Segura y de las inversiones en infraestructuras hídricas que necesita la provincia. Y estamos viendo que en la vecina Granada la presa de Rules podría solucionar muchos de los problemas que tiene parte de Almería. Queremos un pacto nacional del agua, ya estuvimos trabajándolo desde el Ministerio y ahora lo pedimos desde la oposición.

-¿Hay sitio en ese plan nacional para el trasvase del Ebro?

- No sé como los socialistas tienen la osadía de pasear a Cristina Narbona por el levante español. Hoy -el jueves- precisamente está en Murcia la que derogó el trasvase del Ebro después de que el PP pusiera la primera piedra. Acabó con el del Ebro y ahora está intentando amortajar al trasvase del Tajo y quiere darle la extrema unción. Con el pacto del agua, nosotros queremos, primero, crear un banco nacional que ya propusimos en su momento; segundo facilitar la cesión de derechos entre agricultores de distintas cuencas, una interconexión que se ve que es claramente posible, y, por último, afrontar todas las inversiones que se puedan realizar para hacer más eficiente el uso de los recursos y su intercambio. Las grandes infraestructuras tendrían que contar con el consenso de todos incluidos los agricultores receptores. Estamos abiertos a todo, a todas las infraestructuras, pero eso sí con reglas objetivas que garanticen el agua al agricultor .

- Más allá del agua, ¿qué otros ejes plantea el PP para el campo?

- La agricultura necesita primero certidumbre en la materia hídrica, segundo una infraestructura de calidad que contempla la modernización de regadíos y reutilización de aguas, algo que siempre se ha garantizado mientras el PP ha estado en el Gobierno y que no ocurre igual aquí en Andalucía con la Junta porque no invierte lo suficiente. Y también en la mejora de los cultivos y en seguros agrarios. En esta última legislatura en la que hemos gobernado hemos desarrollado un nuevo modelo de seguro agrario adaptado al agricultor. Creo que las bases de la agricultura las tiene el PP en su ADN, todos los agricultores pueden estar tranquilos mientras el PP gobierna a nivel nacional y creo que es necesario más que nunca que en la Junta también esté mi partido para garantizarlo.

-También necesita el agro mejores comunicaciones, pero del tren casi mejor ni hablamos..

- Para nosotros Andalucía es un tesoro que ha estado muy mal gestionado durante muchos años. Estamos viendo como en especial Almería ha sido una isla para el PSOE en este tiempo y lo digo yo que soy de Murcia y sé lo que es tener el AVE muy cerca y que te lo arrebaten por una cuestión partidista. Hemos visto como se ha retrasado su llegada y la ha dejado sin fecha y nos ha puesto un tren híbrido, al igual que en el pasado vimos cómo se han traído máquinas a cavar zanjas, hacer túneles y poner puentes cuando todos sabían que esas vías conducían a ninguna parte. No había un proyecto serio para desarrollar el AVE. No es de recibo que de Madrid a Almería se tarden seis horas en llegar porque los almerienses tienen derecho a las mismas oportunidades que tienen el resto de españoles. Y las malas comunicaciones os impiden desplegar el potencial en innovación, exportación y empleo. No puede ser que se tarde más de Madrid a Almería que a Boston.

- Pero en Almería no se puso ni un metro de vía del AVE en dos legislaturas y media de Rajoy, ¿el PP no tiene culpa de ningún retraso?

-En el caso de Murcia hemos visto como había que salvar algunas ciudades y trazados porque ese PSOE que reivindicaba en Almería la construcción del AVE con el PP en el Gobierno allí intentaba boicotear la llegada a su paso por Totana y Lorca y torpedear ese trazado. El AVE de Almería no es el comprendido entre Cuevas y la capital o Vera y Níjar, el AVE de Almería es el que pasa por Murcia, Alicante, Valencia, por todo el Corredor Mediterráneo porque lo importante no es unirnos sólo con Madrid sino con el Mediterráneo y Europa. Este manía que tienen los socialistas de ser muy beligerantes en la oposición y muy dóciles cuando están en el Gobierno ha llegado a su máximo exponente con la sumisión vergonzosa del PSOE en el AVE en Almería. Nosotros lo hemos reivindicado siempre y un soterramiento que concibió el ministro Íñigo de la Serna. Y el compromiso del PP con Almería está fuera de toda duda porque se firmó y además los trazados hay están perfectamente planificados. La cuestión aquí es que lo importante es ver como en su momento había plazos concretos y hoy está pospuesto sin fecha.

- No le gustan demasiado las encuestas, pero hay lecturas obligadas como la del CIS en Almería en la que les quitan escaños por el centro (Cs) y la derecha (VOX).

- En Almería ocurre un caso muy curioso y es que el PSOE siempre gana en las encuestas y el PP siempre gana en las urnas. Y así se ha venido repitiendo en las últimas elecciones, en las generales, en las autonómicas y ahora volverá a pasar. Así que me alegraré de que hoy celebren su victoria en los sondeos porque el 2 de diciembre será su derrota. Es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, sobre todo después del fichaje del señor Tezanos por Pedro Sánchez que parece que está haciendo sus pinitos en las andaluzas. Sólo falta a las encuestas que nos digan que la gestión educativa de Susana Díaz es la mejor valorada por todos los alumnos y que los almerienses están contentos con las conexiones ferroviarias.

- Más allá de la demoscopia, ¿cómo combaten esa fuga de votos?

- Nosotros cuando decimos que somos un partido de Gobierno y queremos gobernar no lo decimos porque sea un eslogan, sino porque los ciudadanos tienen que ver si prefieren tener en la Junta a personas como Ramón Fernández-Pacheco o Domingo Fernández de Huércal-Overa o a otro tipo de personas que o bien no se les conoce o bien se esconden detrás de sus líderes nacionales. Nosotros somos un partido que nace desde abajo. De concejales que hacen alcaldes, de alcaldes que hacen presidentes de Diputación y de presidentes de Diputación que hacen presidentes de comunidades autónomas. Otros partidos nacen de arriba a abajo, de estrellas mediáticas que aterrizan en territorios y les tienen que contar en el camino del aeropuerto al acto de que se trata. A mí no me tienen que explicar lo que es Almería, por ejemplo. Porque yo he pasado mucho tiempo aquí, muchas vacaciones, conozco toda la costa de Cuevas hasta Adra y tengo buenos amigos en esta provincia. Y precisamente con esa gente que tenemos vamos a combatir la pérdida de votos. Enseñando la buena gestión que hacemos y nuestros candidatos. Vamos a combatir a aquellos que vienen supuestamente a regenerar precisamente con personas como Maribel Sánchez que representa lo mejor que tiene el PP.

-¿Qué le parece la candidatura del PP en Almería?

-Es una lista que aúna experiencia y juventud. A personas como Carmen Crespo, que ha sido la portavoz regional del partido y eso ha demostrado el compromiso del PP con esta tierra se le suma la juventud y preparación con Maribel y con Ramón Herrera que viene de la Universidad y tiene unas capacidades que va a poner al servicio de la ciudadanía. Creo que el PP de Almería es un referente de cómo podría funcionar toda la región si el PP gobernara. En esta provincia se están haciendo muy bien las cosas. Hay una dirección que trabaja muy bien y que, además, tiene el voto de sus ciudadanos.

-¿En qué medida puede pasarles factura a la capacidad de movilización del partido y desgaste de electorado el proceso interno?

-Creo que desde el 21 de julio solo hay un presidente que es Pablo Casado y en Andalucía tenemos un candidato que es Juanma Moreno al que respaldamos al 100 por 100 y desde aquel momento nos quedamos con esa movilización que hubo cuando se puso a todo el mundo a trabajar para conseguir unir al partido en torno a un liderazgo y desde entonces no volvemos a preguntar a nadie a quién ha votado. Todos estamos centrados en combatir al enemigo y adversario que hoy se llama Susana Díaz, Podemos o el populismo.

-¿Qué virtudes destacaría de Juanma Moreno?

-Juanma Moreno ha demostrado ser inasequible al desaliento frente a Susana Díaz y toda esa maquinaria que ha ido construyendo el PSOE poco a poco para hacer más ineficiente la Junta. También ha sabido rodearse de los mejores y tienen un gran equipo para dar el salto. Y sobre todo tiene una gran virtud que es su capacidad para dialogar, todo lo contrario que Susana Díaz, y muchas ganas de trabajar.