Almería lucha contra el abandono animal con multas máximas

Hay estudios que sitúan lamentablemente a Almería en el top 5 de las ciudades españolas donde se registran un mayor abandono de animales, tanto de perros como de gatos, ocupando el cuarto y el quinto puesto, respectivamente, junto a otras capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. La capital almeriense verá pronto endurecida la penalización para aquellos que deciden dejar a su suerte a estos compañeros de vida, muchas veces en unas condiciones de crueldad como atados en una cuneta, a pleno sol y sin agua.

El Ayuntamiento aprobaba de forma definitiva el pasado jueves la nueva ordenanza de bienestar animal, que entrará en vigor posiblemente el próximo mes, una vez publicado su contenido en el Boletín Oficial de la Provincia. Será entonces cuando sustituya a la aún vigente de 2004, que concretaba las multas para las infracciones consideradas leves, de 75 a 500 euros, pero dejaba la potestad sancionadora de las infracciones graves y muy graves a la Junta de Andalucía. Con el actual proyecto, la capital almeriense pasa a considerar muy grave no solo el maltrato animal.

También estará penalizado el abandono, un gesto inhumano con el que el Ayuntamiento se ha propuesto luchar. De hecho, se especifica las cuantías de las multas, que pueden oscilar entre los 2.001 a 30.000 euros. De igual modo, la acción, muchas veces denunciada, de colocar veneno en los espacios público para acabar, por ejemplo, con las colonias de gatos, y rociar fachadas con productos repelentes no autorizados para evitar los orines de los perros son faltas tipificadas como muy graves.

Lo son también la organización de peleas de animales, o la participación activa (cesión de locales o los propietarios de los mismos), así como el entrenamiento de los animales para el ataque.

Contempla el proyecto de ordenanza sanciones de hasta 30.000 euros para aquellos que suministren sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario, así como para los que apliquen una medicación errónea, de modo incorrecto o no valore los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.

Entre las sanciones graves, con multas desde 501 euros a 2.000, se encuentra el maltrato animal no invalidante, no vacunarlos, no procurarles las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, no darles asistencia veterinaria, la filmación de escenas que simulen crueldad, la asistencia a peleas de animales, no facilitar la alimentación sanitaria, vender mamíferos con menos de 40 días de vida o enfermos, o la posesión de animales no registrados ni identificados.

Las cuantías por las infracciones leves son las mismas que las contempladas en 2004, desde los 75 euros hasta 500. Entre ellas, se encuentran mantener los animales atados o encadenados de forma permanente, o ubicarlos en sitios donde molesten a vecinos. El alojamiento habitual de los animales en vehículos, balcones o lugares inapropiados, y dejar que duerman fuera. Permitir que ensucien la vía pública, tanto excrementos como orines.