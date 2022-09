Almería tendrá alcaldesa

Matilde Pérez Mollá se convertía en octubre de 1924, por designación del gobernador de Alicante, en la primera alcaldesa de España. Casi un siglo después, la capital almeriense tendrá la fecha de hoy como el día en el que una mujer se hacía por primera vez con la vacante de Alcaldía que ha dejado libre la renuncia de Ramón Fernández-Pacheco para ocupar el cargo de consejero de Sostenibilidad. Si no hay sorpresas de última hora, las dos y únicas candidaturas rivales, las del Partido Popular y Partido Socialista, son las que presentarán María Vázquez y Adriana Valverde en una sesión plenaria, que se celebra mañana y de la que, si tampoco hay sorpresas, saldrá investida como nueva alcaldesa de Almería la que ha sido mano derecha de Fernández-Pacheco en esta legislatura del PP.

Teniendo de escenario el Auditorio Maestro Padilla, el “Pleno por vacante en la Alcaldía de Almería”, título del único punto del orden del día, María Vázquez estará arropada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y, si bien no asistió a al pleno de renuncia, también la acompañará el actual consejero de Sostenibilidad.

Pérez de la Blanca, concejal no adscrito “Es desaconsejable someter la ciudad a cambios drásticos a poco de los comicios”

Al acto, que arrancará a las doce del mediodía y repetirá la secuencia de las investiduras anteriores, acude Vázquez y los concejales del PP con solo un apoyo garantizado, el del concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, pero es el único que requiere la presumible alcaldesa. “Primero, es la más idónea entre los alcaldables por experiencia y conocimiento de los asuntos de la ciudad. También ha tenido trato directo con los portavoces; trato que es cercano, correcto y apreciado por todos. Además, a todas luces resulta desaconsejable someter a la administración a cambios tan drásticos teniendo unas elecciones dentro de unos meses”, comenta Pérez de la Blanca.

Miguel Cazorla, portavoz de Cs "Valoro a María, pero tristemente su partido y sus concejales no le van a dejar hacer nada”

Miguel Cazorla y Rafael Burgos mantienen la incógnita de Ciudadanos. No será hasta esa misma mañana cuando decidan su postura, aunque a priori Cazorla descarta votar en contra. “Sería absurdo hacerlo y tenemos presente el bien de la ciudad”, matiza el portavoz de Cs, quien deja a consulta de almohada y de partido si presentará su candidatura, si bien no parece comulgar con esta posibilidad pues la considera hacer perder el tiempo a la ciudadanía. Sobre María Vázquez tiene Cazorla buenas palabras con las que arropa un concepto elevado de “mujer íntegra y con aplomo” pero, añade, “tristemente le van a dejar a hacer nada con concejales que no ha elegido ella y un partido que no se lo ha puesto fácil”.

Juan Francisco Rojas, portavoz de Vox “Del apoyo pasamos a la abstención ante un equipo de gobierno nulo y de solo postureo”

El que tiene claro su sentido de voto es el portavoz de Vox. Cambia el apoyo dado al PP en 2019 por la abstención ante los incumplimientos de los acuerdos que viene denunciando Juan Francisco Rojas sobre bajadas prometidas de impuestos, transparencia en las concesionarias, limpieza o la propia ejecución de los presupuestos a causa de “la nefasta gestión del equipo de Gobierno, instalado en el postureo y que incluso algunos de sus miembros reconocen”. Rechaza presenta candidatura porque “no es momento de paralizar la ciudad y la ciudadanía no merece estar entretenida en cuestiones que no se van a dar”.

Adriana Valverde, portavoz del PSOE “Después de 20 años de mandato del PP, todos constatamos que está agotado”

No lo estima así la portavoz socialista por “coherencia política con las casi 24.000 personas que dieron su confianza al PSOE en las pasadas municipales” y con el objetivo de “devolver la ilusión a los almerienses en su Ayuntamiento” que Adriana Valverde entiende perdida. Si contará o no con el respaldo de la concejal no adscrita, Carmen Mateos, exportavoz de Podemos, es otra incertidumbre a despejar en el acto. “Me reservo mi intención de voto”, ha zanjado.