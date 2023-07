Almería aliviará el calor del 23-J con aire acondicionado portátil en los centros electorales

Con motivo de la celebración de las elecciones generales del próximo domingo, en pleno periodo estival con la previsión de altas temperaturas provocadas por la actual ola de calor, y al objeto de mejorar las condiciones de climatización de aquellos centros en los que los almerienses votarán este domingo en la capital, el Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato, mediante alquiler, para la instalación de cuarenta equipos de climatización portátiles.

El valor estimado del contrato es de 12.600 euros, IVA incluido, cifra trasladada en rueda de prensa por la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, quien ha explicado que, “obligados por la convocatoria de elecciones y no siendo posible la instalación de cualquier otro tipo de equipo, nos hemos visto obligados al arrendamiento de climatizadores portátiles con los que atender las necesidades de los centros en los que los almerienses votarán el domingo. Una convocatoria sobrevenida, convocada de forma irracional en pleno mes de julio, en pleno verano”, reconocía la edil, que ha obligado al Consistorio a tomar medidas para preparar aquellos centros que no tienen o no disponen de los medios suficientes para atender la situación que se prevé para el próximo domingo.

De hecho, en toda la historia de la democracia, solo ha habido otras dos ocasiones en las que los comicios generales se han celebrado en verano, en 1986 y 2016.