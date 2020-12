La Junta de Andalucía ha dado a conocer el estado de los centros educativos con respecto a la pandemia de coronavirus. Con datos actualizados a este lunes 30 de noviembre, en la provincia de Almería tan solo hay nueve aulas cerradas por contagios entre los alumnos o el profesorado. Eso son 12 menos que a principios de la semana pasada, cuando se informó de que había 21.

Así pues, actualmente siguen con su actividad docente normal el 99,88% de las 7.133 clases que tiene la provincia.

Además, no hay ningún centro cerrado por completo por culpa del virus, ya no solo en Almería, sino en toda la comunidad autónoma. Por otro lado, hay 148 aulas confinadas, es decir, un 0,18% de las 78.024 que hay en la región.

Cabe recordar que con el cambio de protocolos ya no se ponen en cuarentena las aulas al completo salvo casos excepcionales, de ahí que el número de cierres parciales sea cada vez más bajo. Lo habitual es que guarden cuarentena el alumno que dé positivo y sus contactos más estrechos, es decir, los compañeros que se sientan más cerca. No obstante, en los grupos de educación infantil sí que se confina a toda la clase cuando hay un positivo, ya que a esas edades no utilizan mascarillas.