Almería será capital de la gastronomía española 2019

Almería se ha quedado sola. El próximo 19 de octubreserá declarada Capital Española de la Gastronomía 2019. Y lo hará sin rival alguno. La otra ciudad 'anónima' no ha pasado el corte "al no entregar toda la documentación solicitada" según la organización, que. En resumidas cuentas, la otra candidata no ha presentado una certificación del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de apoyo al proyecto, ni el compromiso que el Ayuntamiento deberá aprobar en el Presupuesto 2019 una partida que garantice los recursos económicos para ejecutar el programa de actividades.

La organización, por lo tanto, entiende que solo hay una ciudad que cumple con todos los requisitos y aunque nadie se ha pronunciado, es claramente Almería, puesto que según la dirección del concurso, ya se ha puesto en conocimiento de la ciudad la decisión adoptada. "Sus responsables han aceptado la decisión del CT, solicitando que se mantuviera la confidencialidad sobre la identidad de la ciudad, petición que ha sido aceptada por considerarlo irrelevante para el proceso de elección y que ello pudiera generar perjuicios para su buen nombre", explican.

"La realidad es que, sin quererlo, la no elección genera un perjuicio para la ciudad descartada. Es una situación injusta, repito, que puede afectar negativamente a la ciudad. Y no queremos que ninguna ciudad pueda verse perjudicada por ello; y así se tomó la decisión de no hacer público las identidades de las ciudades candidatas. Sólo se conocerá el nombre de la ciudad ganadora, una vez que el Jurado haya tomado su decisión, en la reunión del próximo miércoles 17 de octubre", declaró Mariano Palacin, presidente de CEG.

Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería, pide aún algo de prudencia. "Es cierto que Almería es la única ciudad candidata después de que de las dos ciudades que nos hemos presentado una no cumple con los requisitos para ser designada Capital Española de la Gastronomía y no somos nosotros, que hemos presentado un proyecto ganador, en el que ha participado todo el mundo", afirma el primer edil, pero también lo es -añade- "que el jurado tiene que reunirse y tomar una decisión, así que hay que ser prudentes, aunque estoy seguro de que el miércoles tendremos grandes noticias para Almería".

A su juicio, la clave de proyecto almeriense "siempre ha sido la amplísima base social que lo respalda. Desde el primer momento se ha hecho de la mano de los productores, de los restauradores, de los cocineros, de los profesionales de la hostelería…, en el que hemos conseguido involucrar a todas las administraciones públicas y en el que el respaldo ciudadano ha sido vital, con una aval de diez mil firmas que han apoyado la candidatura. Pero -continúa- "hay que ser cautos y no vender la piel del oso antes de cazarlo y vamos a esperar al miércoles, a que se reúne el Jurado. Estoy seguro de que tendremos grandes noticias y que será un día histórico para Almería".

Para Almería, la noticia supondrá el inicio de una etapa en la que tendrá que vender su gastronomía a España y el mundo aprovechándose de la etiqueta de capital gastronómica.