Almería capital dobla en la última semana el número de denuncias por vulnerar el toque de queda

La Policía Local de Almería ha doblado en la última semana el número de denuncias levantadas por no respetar el toque de queda impuesto por las restricciones derivadas del estado de alarma decretado debido a la pandemia, pasando de 53 a 110, especialmente durante el viernes y el fin de semana, con 60, días en los que se ha intensificado la vigilancia en las zonas más susceptibles de sufrir aglomeraciones o practicar botellón.

Estas propuestas de sanción forman parte de las 154 que la Policía Local ha realizado durante la semana del 26 de abril al 2 de mayo, seis más que la semana anterior, por no respetar las medidas para contener y evitar la propagación del COVID-19. Tras la vulneración del toque de queda, el no llevar mascarilla ha sido el siguiente motivo de sanción (39 frente a las 93 de la anterior semana) y el superar el número de personas reunidas permitido, con 3 sanciones. De igual forma, ha sido propuesto para sanción un establecimiento por no respetar el horario establecido de atención al público.

Los denunciados se enfrentan a sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros por infracciones leves, a 60.000 por graves o a 600.000 por muy graves, según recoge el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19.

Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Policía Local se insiste en la responsabilidad de cada uno como la mejor medida para luchar contra el coronavirus, por lo que se apela, una vez más, al sentido común para hacer frente a la cuarta ola de la enfermedad. Luchar contra el COVID-19 es tarea de todos.