Almería: la cifra de covídicos ingresados en UCI es la más baja en siete meses

La huella de la sexta ola de la pandemia de covid-19 va desapareciendo de los hospitales almerienses. Cada vez hay menos covídicos ingresados en la UCI, con unas cifras que no se veían desde los mejores momentos del verano pasado.

Según el último informe de la Consejería de Salud, fechado este lunes 7 de marzo, en la provincia de Almería ya solo quedan 40 pacientes hospitalizados con covid, pero tan solo cuatro de ellos están en la Unidad de Cuidados Intensivos. No había tan poco en UCI desde el 20 de julio de 2021, es decir, hace ya más de siete meses.

La situación ha mejorado tanto que Almería ha pasado a ser ya la segunda provincia andaluza con menor presión hospitalaria por la pandemia. Actualmente tan solo Huelva tiene mejores datos, con 19 ingresados en total, dos de ellos en la UCI.

Ya se quedan atrás los peores momentos de esta ola provocada por ómicron y que tuvo su pico hospitalario el 25 de enero, cuando llegó a haber 196 camas ocupadas por enfermos covídicos, 31 de ellos en estado grave en las diferentes UCI de la provincia.

No obstante, y para que sirva como contexto, las cifras de hospitalización de esta sexta ola no han llegado a los niveles de la oleada de contagios de la Navidad de 2020/21. En aquella hubo hasta 465 personas ingresadas a la vez y 98 de ellas en la UCI. Son cifras que, por suerte, no se han vuelto a registrar.

Con estos buenos datos de hospitalización, el siguiente parámetro que debe bajar es la mortalidad. De hecho, en marzo ya se nota una reducción importante de los fallecimientos. En 7 días se han notificado 8 muertes, lo que pronostica una cifra de unos 35 decesos a final de mes: cabe recordar que febrero acabó siendo el tercer mes con más muertos de toda la pandemia con 110.