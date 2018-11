Almería ante los comicios más divididos por erosión de los populares

La campaña electoral ha echado a andar en la provinciacon más de una incógnita y un escenario de lo más fragmentado posible. De años de reparto bipartidista de escaños a comienzos de siglo se da el salto, de confirmarse las encuestas, a un contexto político con hasta cinco formaciones en representación de la circunscripción provincial. En el sondeo del CIS sale mal parado el PP al que roban un acta desde el centro el número 2 de Ciudadanos y también por la derecha desde el nuevo partido VOX y su cabeza de lista Luz Belinda Rodríguez. Si bien se trata solo de un sondeo propio de la precampaña que es posible que cambie sustancialmente a lo largo de lo que queda del mes, ya ha disparado las alarmas en el seno de los populares almerienses que se enfrentan a las dudas del relevo en la dirección nacional y también en la candidatura provincial. Dicen que la única encuesta que vale es la de las urnas, pero no van a esperar ni un sólo día para poner toda la carne en el asador y ayer mismo en la apertura de la campaña contaron con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien cargó duramente contra los socialistas: "El PSOE y en concreto Susana Díaz ha demostrado que no conoce Almería ni las necesidades de los almerienses. A Susana Díaz la dejas en Alicún y no sabe volver a Sevilla, porque no conoce esta provincia, porque viene de visita antes de la campaña y seguramente volverá durante la campaña electoral pero no volverá nunca más". A pesar de los ataques, Susana sigue siendo el mensaje de los socialistas por encima de las candidaturas y los logros del gobierno andaluz. En ciudadano son conscientes de que pueden duplicar los apoyos el 2 de diciembre y aprovecharán la proyección que Marta Bosquet ha ido cogiendo en los últimos años para quitarle un escaño al PP.