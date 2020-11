Este martes, por segundo día consecutivo, la provincia de Almería registra una cifra baja de nuevos contagios. La Consejería de Salud ha notificado solo 110 positivos, de los que 108 se han diagnosticado mediante pruebas PCR y test de antígenos. El lunes solo se registraron 75 casos.

No obstante aún no se pueden echar las campanas al vuelo. Estos datos tan bajos coinciden con los problemas técnicos que está habiendo en el Sistema de Vigilancia de Salud Pública. Tal y como informa la Junta de Andalucía en la web del Instituto de Estadística y Cartografía, "debido a un problema técnico en la importación de los resultados de laboratorio, los datos de casos confirmados de COVID-19 que se muestran en el día de hoy pueden resultar incompletos. A partir del mes de septiembre se ha venido incorporando un nuevo procedimiento de declaración de casos de COVID-19 al Sistema de Vigilancia basado en la importación automática de resultados de laboratorio. Tras un análisis exhaustivo de los datos se ha reajustado la serie, que se presentará consolidada a partir de mañana día 24 de noviembre". Hay que esperar al informe de mañana miércoles para comprobar cómo queda ese ajuste de datos.

Hasta que se consoliden los datos, el resultado de este martes deja a Almería como la segunda provincia andaluza con menos nuevos casos. En total, en Andalucía se han notificado hoy 2.228 positivos: Almería 110, Cádiz 751, Córdoba 112, Granada 152, Huelva 79, Jaén 191, Málaga 267 y Sevilla 566.

Por zonas, el Distrito de Almería vuelve a ser el más afectado por la pandemia, con 84 nuevos contagios. En el Distrito Norte tan solo se han diagnosticado 18 y en el del Poniente menos aún, con solo 12 positivos.

Tres fallecidos en Roquetas de Mar y Abrucena

A pesar de que los contagios han bajado en los últimos días, lo que no cesan son las muertes de personas contagiadas por la COVID-19. Almería ya ha superado los dos centenares de fallecidos. Este martes se han notificado tres nuevos decesos: dos en Roquetas de Mar y uno en Abrucena, que suma así su primera víctima por culpa de la pandemia.

En total ya han muerto 202 almerienses con COVID-19 desde marzo. El virus tiene una letalidad del 1,17%, es decir, está falleciendo una de cada 100 personas contagiadas en la provincia.

La revisión de datos ha provocado que en Andalucía sea hoy un día negro en cuanto ha fallecimientos. Se han notificado 94 decesos: Almería 3, Cádiz 10, Córdoba 5, Granada 15, Huelva 1, Jaén 19, Málaga 13 y Sevilla 28.

Sigue bajando el número de casos activos

Por otro lado, después del subidón de curados del lunes (445), este martes sigue habiendo buenas noticias al respecto. Salud ha registrado 247 nuevas altas en la provincia. Es decir, ya han superado el coronavirus 11.801 personas.

De este modo desciende el número de casos activos o personas que están infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Actualmente en Almería hay 5.245 casos activos, por lo que sigue siendo la provincia andaluza con menos, tras Huelva, que acumula 5.570.

No obstante hay un dato preocupante en el informe de este martes: se han anotado 17 nuevos ingresos en los hospitales de la provincia, seis de ellos en la UCI. No obstante aún no se conoce si son casos antiguos que no se habían contabilizado por errores en el sistema o si son ingresos del último día. Se sabrá cuando la Junta de Andalucía envíe el comunicado con la ocupación actual de los hospitales.

Ayer lunes se volvió a batir el récord de enfermos críticos, con 39 personas en las UCI. En total había 127 hospitalizados en la provincia.

Datos acumulados en la pandemia

Desde que se detectó el primer caso de coronavirus ya se han diagnosticado 17.248 si se suman los diagnosticados con test serológicos, 16.882 si solo se tienen en cuenta los PCR y test de antígenos.

De todos esos casos confirmados ya se han curado 11.801 personas. Es decir, el 68,42% de las personas contagiadas ya han superado la infección.

Por otro lado, 1.145 personas han necesitado ingreso hospitalario desde febrero por culpa del SARS-CoV-2, lo que quiere decir que el 6,64% de los casos diagnosticados han terminado en el hospital. De ellos, 159 han desarrollado una sintomatología más grave que les ha hecho ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Así pues, el 13,89% de los hospitalizados por COVID han terminado en la UCI. Este sigue siendo el porcentaje más alto de toda Andalucía, donde la media es de 8,80%.

En la provincia de Almería han muerto 202 personas contagiadas por el coronavirus. La tasa de mortalidad del virus es la segunda más baja de Andalucía, tras Huelva. Han fallecido 28,18 personas de cada 100.000 habitantes. La tasa andaluza es de 44,54 muertes.