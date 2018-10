Almería se convierte del 4 al 6 de octubre en la capital andaluza de la Neurología

Más de un centenar de especialistas en Neurología se dan cita en Almería desde el próximo 4 de octubre para poner al día diversos temas relacionaos con esta especialidad médica. El Comité Organizador del XLI Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurología, presidido por el doctor Antonio Arjona Padillo, del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, ha preparado un programa centrado en las enfermedades neurovasculares, con motivo de la puesta en marcha de la Unidad de Ictus en Almería. No obstante, los especialistas andaluces analizarán otras novedades en Neurología, entre los que destaca el novedoso fármaco Erenumab, aprobado recientemente por la Agencia Europea del Medicamento para la prevención de la migraña. Otro pilar de esta reunión anual de la SAN se centrará en analizar la investigación en Neurología, que se lleva a cabo hoy en día en la Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante, no se olvidarán otros aspectos de la especialidad como la epilepsia, enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple, demencias y una puesta al día de un grupo de enfermedades frecuentes en esta área geográfica como es la Neurología Tropical; finalmente se debatirá el futuro de la Neurología y su relación con otras especialidades. Es la tercera vez que Almería acoge esta reunión en los 40 años de historia de la SAN. La SAN es una sociedad científica centrada en mejorar la asistencia y promover la investigación de las enfermedades neurológicas en Andalucía, entre las que se incluyen algunas tan prevalentes como la migraña, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la Esclerosis Múltiple o el ictus. Está presidida por el doctor Eduardo Agüera, neurólogo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Antonio Arjona es especialista en Neurología en Torrecárdenas desde el año 2002, Jefe de Sección y director de la Unidad de Gestión de Neurología y Neurofisiología desde octubre de 2017.