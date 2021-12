La moda de Almería desfila el jueves en el Mercado Central

El Mercado Central de Almería se convertirá este sábado en una gran pasarela de moda con los productos de los comercios del centro de la ciudad. A través del evento ‘I Love Shopping, impulsado por el Ayuntamiento de Almería y Navarro Pasarela, los establecimientos podrán presentar sus principales atractivos para fomentar la actividad en la campaña de Navidad.

La actividad ha sido presentada por el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, y la directora de Navarro Pasarela, Rosalía Navarro. El edil ha destacado que “es una apuesta por revitalizar el comercio tradicional, hacerlo de la mano del pequeño comerciante de nuestro casco histórico y en un emplazamiento tan especial como el Mercado Central, epicentro gastronómico de la ciudad de Almería”.

En este sentido, ha animado a los almerienses a comprar en el comercio tradicional, “en las tiendas de nuestro barrio, de toda la vida, que nos dan garantías, nos conocen, nos dan un asesoramiento gratuito y que hacen calle, barrio y ciudad”.

Por su parte, Rosalía Navarro ha explicado que el Mercado Central “es uno de los edificios más bonitos que tiene Almería” y ha adelantado que “en la pasarela tendremos un comercio con 46 años de antigüedad y otro que apenas lleva una semana abierto en la ciudad”. También ha asegurado que “vamos a tener más de 120 looks en pasarela y va a ser muy dinámica”.

En un año marcado por la recuperación económica y el relanzamiento del tejido comercial de la capital, el comercio de proximidad vuelve a encontrar en la pasarela de moda una oportunidad para recuperar ventas. El evento tendrá lugar este próximo jueves, 16 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, en el Mercado Central de Almería.

La cita cuenta con el patrocinio del Área de Promoción de la Ciudad y Ayuntamiento de Almería, que viene realizando una apuesta decidida por eventos de imagen y moda que engalanen la ciudad de Almería y, además, fomenten las compras en el comercio tradicional. Se trata de la octava edición en la que la agencia de modelos Navarro Pasarela muestra moda y complementos para las compras y regalos de Navidad.

Los establecimientos participantes son: Complementos Brao, Le Petit Bebé, Confecciones Mediterráneo, D’Paula, Al Alba, My Way Only, Mamuhi, Los Bichitos de Mamá, Tiago Óptica, Modas Eva, Lola Ruíz, Nieves Pérez, Heva y Paola, Inma Linares, Entrepitas, El Baúl Rosa, Carobert, Anlú Atelier, Modas J. González, Mar Segura Shops y Adriana Basol. También colaborarán con esta iniciativa las empresas ‘Peluquería y Maquillaje: Massé’, ‘Flowers Floristería’ y ‘Fernando Moreno Fotógrafo’.

Las invitaciones para asistir a este gran desfile ya se pueden adquirir en los comercios participantes de forma gratuita y hasta completar aforo. Igualmente, cabe destacar que el evento contará con las medidas de seguridad que marcan actualmente las autoridades sanitarias.