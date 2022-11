Almería dota de fondo económico la ‘revolución digital’ del tráfico inteligente

El Ayuntamiento de Almería ha realizado la que probablemente será la última modificación presupuestaria este año, al menos de consideración, para dotar económicamente de fondos municipales a la denominada Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility, un macroproyecto que traerá, en palabras del concejal de Economía, Carlos Sánchez, “el mayor paso jamás dado en Almería para la digitalización del tráfico”.

Esta revolución en movilidad mediante la gestión inteligente del tráfico es uno de los de puntos abordados en la sesión plenaria, pero de la que los miembros de la Corporación nada hablaron, salvo esa pequeña referencia del edil del PP a las próximas inversiones, valoradas en su conjunto en 4,5 millones de euros, que permitirán la instalación de hasta 200 cámaras y sensores de control del tráfico y aparcamiento, aplicaciones de interés para la gestión de la carga y descarga, o medidores de la calidad del aire, entre otras actuaciones contempladas. Más información

La modificación presupuestaria, con la que el Consistorio capitalino cumple con la Unión Europea en su aportación de 1.168.054,43 euros exactos (el resto proviene de los fondos Next Generation), ha sido aprobada por unanimidad, lo que no significa que el punto fuera abordado sin intervenciones. Las hubo y a modo de batiburrillo de temas en este Pleno ya aireado por los vientos próximos de las elecciones municipales de mayo.

Cortijos de La Cañada

Entre las agudas, la del portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, que introdujo en el debate de la, en teoría, digitalización del tráfico la oleada de robos en los cortijos de la Cañada. El nexo empleado por el representante de la formación naranja ha sido la modificación presupuestaria en sí. “Les da tiempo a hacer una modificación presupuestaria en 20 días de más de un millón y no pueden hacerla de 300.000 euros para dotar de farolas –de energía solar– a los caminos rurales. ¿No se sonroja?”, se dirigió Cazorla a la alcaldesa, a la que le llegó a sugerir “ponerse unos tenis y darse una vuelta por las calles”. El portavoz de Cs indicó, además, que el equipo de gobierno ha dado de baja en las cuentas municipales un importe superior al requerido por la Unión Europea, por lo que, en su opinión, el Ayuntamiento dispone de soporte económico para iluminar los viales de conexión entre los cortijos.

La respuesta la ofrecía Sánchez, quien asegura que el expediente, aun fechado en su inicio el 14 de octubre, lleva en estudio mucho antes, unos tres meses, por lo que insistió en que la vía más rápida para dotar de este servicio a las familias afectadas de La Cañada es la adoptada por el equipo de gobierno, a través de la inclusión en los nuevos presupuesto de una partida sobre el soporte de un proyecto que, para su aprobación, ya estará armado.

Presupuesto de 2023

Las cuentas municipales para 2023, que rondarán los 220 millones de euros, es otro de los asuntos debatidos en este punto de el tráfico digital. El concejal de Economía confirmó al Plenario la inclusión en los presupuestos del Plan de Iluminación de Caminos Rurales, si bien la discusión estuvo centrada en las declaraciones hechas con anterioridad a los medios de comunicación tanto por Sánchez como por la concejal no adscrita Carmen Mateos, a la que el edil del PP ha acusado de “bloquear” la aprobación de las cuentas de 2023, afirmación negada por Mateos, quien le acusó, a su vez, de “mentir”v quien, no obstante, dejó bien claro que este año el equipo de gobierno no disfrutará de su abstención. “¿Para qué voy a molestarme en enviarle mis propuestas si no han cumplido los comprimisos de los dos años anteriores. No es que bloquee los presupuestos, es que –añadió la concejal no adscrita– es que he perdido la confianza”.

Zapillo y Paseo de Almería

La Cañada o las negociaciones presupuestarias no fueron los únicos temas en este punto, bien distinto. El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Díaz, consideró oportuno introducir en su intervención otras zonas de la ciudad, como El Zapillo y el Paseo de Almería. Díaz censuró la tardanza del equipo de gobierno en volcar en proyectos los 4 millones de fondos europeos que hace siete años el Consistorio recibía de la estrategia Dusi. “Los van a sacar ahora del fondo del cajón cuando la ciudad no puede seguir esperando. Ocurre con la peatonalización del Paseo, que van a esparar por miedo a que pasen las elecciones municipales”.