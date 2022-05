En Almería más de 750 personas encuentran trabajo a través del plan de empleo de Cruz Roja

Casi la mitad de la población supera los 45 años, una edad en la que se reducen drásticamente las perspectivas de empleo porque las empresas se resisten a contratarlas. Para que el desarrollo del empleo y la empleabilidad sea favorable debe estar basado en la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de edad. Las personas, las empresas y la sociedad en general deben avanzar de manera conjunta para minimizar los frenos y potenciar los factores que nos hagan lograr este propósito.

Para lograrlo, Cruz Roja desarrolla proyectos para intermediar entre las empresas y las personas desempleadas que, por este motivo, se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. En Almería las personas +45 intervenidas por el Plan de Empleo de Cruz Roja desde 01/01/2021 hasta la fecha han sido 753 personas en toda la provincia.

Un caso real en Almería, oportunidades que cambian vidas

Una de estas personas es Pedro Emilio More Zevallos, de 47 años. Pedro llegó solo de Perú a España en julio de 2019, poco después se trajo a su familia, mujer e hijos, y estuvieron residiendo en Tabernas donde vivían de los trabajos precarios que conseguía Pedro. Las cosas no le iban muy bien hasta que en 2021 entró en el Plan de Empleo y realizó el curso de "instalación y Mantenimiento de Sistemas de Climatización" y sus correspondientes prácticas.

A raíz de esto fue contratado gracias a las prácticas incluso antes de acabarlas en la empresa donde las realizaba y desde entonces está trabajando sin cesar en el sector. En la actualidad Pedro y su familia viven en Almería y según nos cuenta “ahora vivimos un periodo de calma y estabilidad laboral que ya era necesario para nosotros. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado en Cruz Roja gracias a este programa de mayores de 45 años, que si los sabes aprovechar, te puede ayudar mucho. En mi caso me ha cambiado la vida definitivamente”. Pedro también está agradecido a empresas colaboradoras con Cruz Roja como Albedo Solar, “porque ha creído en mí, en mi capacidad de trabajar y me ha dado esta oportunidad que ha cambiado mi vida y la de mi familia”.

Una campaña de concienciación

La campaña ‘Ahora soy +’ de ‘Desafío +45’ de Cruz Roja rompe estos prejuicios que hacen pensar que quienes ya han sobrepasado los 45 años ya no desarrollan óptimamente su trabajo. Con un vídeo, en el que intervienen personas de reconocido prestigio y profesionales de empresas reconocidas, mayores de 45 años descubren en su propia piel las fortalezas con las que cuentan.

Un reto, que arranca el 29 de abril con actrices y actores de la talla de Lydia Bosch, Belén López o Jorge Cadaval en redes sociales, y que busca concienciar sobre todo lo que aportan, y lo necesarias que son las personas con esta madurez. En esta acción cada cuál reconoce que ha superado esa edad, se decanta por una opción que demuestra que ésta no les limita y reta a otra persona a la que considera gran profesional.

Un argumento y muchos porqués: la edad es una cifra que solo supone una cosa más.

Con más de 45 años, y por todo lo dicho anteriormente, algo está claro: eres + profesional

Porque las personas mayores de 45 somos +

+ expertas

+ seguras

+ formadas

+ responsables con + capacidad de anticipación

+ analíticas

Hashtag, #Desafíomás45.