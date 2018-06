Almería, escala a Francia y Alemania tras la patera

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaron ayer una propuesta conjunta para afrontar la crisis migratoria que incluye reforzar las fronteras exteriores de la UE e impedir que los inmigrantes puedan pedir asilo en distintos países, sino solamente en el Estado de entrada. Curiosamente, sus países son el destino que esperan alcanzar muchos de los inmigrantes que llegan al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Almería y que de hecho es una meta a la que muchos intentan llegar a través de ciudades limítrofes como Barcelona o San Sebastián.

Este domingo partieron desde Almería cuatro autobuses a la Ciudad Condal y otro más a San Sebastián con entre 150 y 200 personas rescatadas de pateras. Francisco Vicente, coordinador de Cruz Roja en Almería explica a Diario de Almería que durante todo el fin de semana y el lunes sus voluntarios han atendido a casi 500 personas. "A Andalucía han llegado alrededor de 1.400 personas en unas 72 horas. Nos vemos cansados, desbordados pero sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que es atender a la gente", dice, apuntando que "los recursos de plazas de acogida y plazas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) están agotados ante la llegada de 1.400 personas en Andalucía más los 629 del Aquarius".

Ante esa situación, el Gobierno y la Policía local "hacen lo que se hace siempre, algo que es habitual, los tienen que poner en libertad a las 72 horas y los dejan a disposición de Cruz Roja". A partir de ese momento se valora la situación de cada uno de los inmigrantes y se intenta identificar a las personas "más vulnerables": Mujeres embarazadas o con niños a cargo, personas con enfermedades, discapacitados o aquellos que "manifiestan estar completamente solos, sin ninguna red de apoyo, amigos o nadie que lo acoja".

En Almería, Cruz Roja no sólo cuenta con su centro de acogida en Roquetas de Mar, sino que también tiene concertadas plazas con hoteles y hostales. Estos recursos son los que se destinan a estas personas especialmente vulnerables. "Al resto, la mayoría, se le realiza una entrevista, se les facilita que puedan cargar su móvil, que cojan sus pertenencias y poder un poco ponerlos en contacto con sus familiares, su red de apoyo y ver a qué destinos quieren ir. Y a partir de ahí prepararnos billetes para las ciudades que quieren ir".

"No van sólo a San Sebastián, las ciudades más elegidas son Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao... hay gente que va a Murcia, otros se quedan en Almería, Roquetas, El Ejido".

Señala que cualquier traslado de este tipo es comunicado por la coordinación autonómica de Cruz Roja a su homóloga en la región en la que se encuentra la ciudad de destino. Los inmigrantes escogen la localidad a la que se dirigirán porque tienen familiares allí o porque "esa ciudad es el punto de enlace para cruzar a Francia o Alemania".

"No podemos mandar a Francia o Alemania directamente a la gente, si tuviéramos ya lo haríamos, pero la gente quiere irse a las ciudades más limítrofes con la frontera con Francia. Barcelona y País Vasco suelen ser los destinos más solicitados para esta gente que tiene familiares en Europa", dice, aclarando que en el caso de San Sebastián de este domingo el autobús se adelantó una hora en su llegada, por lo que los inmigrantes se quedaron "desorientados" pero que Cruz Roja se hizo cargo de inmediato y los llevó a un albergue propio. "El autobús iba a San Sebastián y llegó, no iba destino Francia y los dejó abandonados en San Sebastián, porque no puede ir a Francia", dice rotundo apostillando que "la gente está libre con su orden de expulsión y tienen derecho a ir a cualquier ciudad que quieran, nosotros lo que hemos hecho es facilitarle el máximo auxilio para acercarse a sus familiares y amigos".

Para hacerse una idea del volumen de personas que han llegado al CATE del puerto, fuentes de la Comisaría de Almería han indicado a este periódico que entre subsaharianos, marroquíes y argelinos, fueron atendidos por este cuerpo 394 personas. Entre Policía Nacional y voluntarios de Cruz Roja trabajaron con ellos unos 40 efectivos. Una cifra que palidece con los cerca de 700 hombres y mujeres que atendieron a los 629 del Aquarius en Valencia, más de uno por cada refugiado. Según han apuntado fuentes cercanas a este periódico, este posible agravio comparativo ha provocado quejas.

Y es que hasta fuentes policiales confirman que el CATE del puerto estaba saturado este domingo, por lo que fue preciso entonces que Cruz Roja se hiciera cargo de unos 45 subsaharianos en ese momento, los mismos que acabaron en San Sebastián.

Sea como sea, la Policía Nacional, en lo que va de año, ha trabajado en lo que va de año para atender a los ocupantes de 92 pateras, un total de 2.935 personas, entre ellos 300 mujeres y 90 niños y niñas. Casi el doble de las cifras del año pasado en cuanto a inmigrantes, cuando a 19 de junio habían sido atendidos 1.751 inmigrantes de 64 pateras. Y nada hace pensar que el verano vaya a ser mejor en este sentido.